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Незламний Херсон — сьогодні: шлях життя

20 червня 2023 20:00
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Віктор Бабаєнко
Головний редактор Одеської редакції
Незламний Херсон - сьогодні: шлях життя
Стелла при в'їзді у Херсон. Фото: Новини.LIVE
fcc7ef33-f2a5-4b2e-4f53-5dc6f8260f00 - Віктор Бабаєнко
Віктор Бабаєнко
Головний редактор Одеської редакції

Херсон — сьогодні, це місто стало символом нескореності українців. Кадри, де місцеві жителі з голими руками виходили на вулиці та перекривали шлях танкам, облетіли весь світ. Дев'ять місяців окупації — практично ціле життя. Тепер після визволення росіяни продовжують мстити людям, обстрілюючи місто щодня. Але й цього так званим "визволителям" виявилося замало — підірвавши Каховську ГЕС вони залишили тисячі людей без дому та завдали непоправної шкоди екології.

Який він Херсон сьогодні — бачили журналісти Новини.LIVE.

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Дорога на Херсон

Щоб відвідати Херсон та повернутися того ж дня, з Одеси довелося виїжджати одразу після закінчення комендантської години. Навігатор показував — час у дорозі понад чотири години. За фактом вийшло майже п'ять. Дорога в деяких місцях залишає бажати кращого і це ще на шляху до Миколаєва. До речі, проїжджаючи самим Миколаєвом можна побачити безліч зруйнованих будівель після "прильотів", знищені, зокрема і пам'ятники архітектури.

Адміралтейство в Миколаєві. Фото: Новини.LIVE

З Миколаєва по прямій на Херсон. Через хвилин 40 ви заїдете до села Посад-Покровське — раніше це був звичайний населений пункт, у якому проживало понад дві тисячі людей, сьогодні ж його вигляд, м'яко кажучи, жахає. Немає жодного вцілілого будинку. Замість дахів — синя плівка. Тут кожен клаптик землі пронизаний уламками російських ракет.

У селі немає жодного вцілілого даху. Фото: Новини.LIVE

Посад-Покровське зараз

Здається, що сьогодні у Посад-Покровському ніхто не живе — порожні вулиці, іноді можна почути гавкіт собаки. Пошкоджені будинки, паркани та ворота. Природа досить швидко повертає відвойовані у неї території — трава заввишки під два метри зросла там, де ще рік тому було подвір'я житлового будинку.

Зруйновані будинки у бур'яні. Фото: Новини.LIVE
Залишки ракет прямо на вулиці. Фото: Новини.LIVE
Порожні вулиці Посад-Покровського. Фото: Новини.LIVE

Несподівано одна з хвірток відкривається і на вулиці з'являється жінка. Говорити на камеру вона не захотіла, але під час особистої розмови розповіла, що сьогодні село повертається до життя.

Наслідки обстрілу села. Фото: Новини.LIVE

"Ті, хто встиг минулого року виїхати до 15 березня, змогли уникнути того жаху, що тут діявся. Обстріли були цілодобово, вийти з підвалу було неможливо. Я перебувала тут, поки не отримала поранення і на швидкій відвезли до Миколаєва. Сьогодні люди повертаються до своїх будинків, село починає оживати", — каже Галина.

Прапор України на воротах. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні ті, хто повернувся до села, живуть у вцілілих сараях, літніх кухнях, гаражах. Засаджують городи, збирають перший урожай. Є й ті, кому повертатися просто немає куди.

Від деяких будинків взагалі нічого не залишилось. Фото: Новини.LIVE

"Ось це був будинок моїх батьків, до нього потрапляли кілька разів, зараз тут руїни, немає нічого, повертатися нікуди. Слава Богу, всі живі", — показуючи на одну із ділянок зізнається Галина.

Будинок після "прильоту" російської ракети. Фото: Новини.LIVE

Відновлювати майно власним коштом люди не зможуть, самотужки абияк намагаються підготуватися до зими. Президент особисто був тут і обіцяв, що з’являться нові котеджі, ось тільки термінів не назвав. Грошей поки що теж нікому не виділяли. Допомога приходить від волонтерів, які привозять продуктові набори і все, що необхідно на перший час.

Херсон сьогодні

Під враженням від Посад-Покровського ми вирушаємо далі до Херсона. Біля стели при в'їзді в місто вишиковується величезна черга з охочий зробити фотографію.

Стелла при в'їзді до Херсона. Фото: Новини.LIVE

Сам Херсон живе розміреним життям — їздять машини, тролейбуси та маршрутки, двірники метуть вулиці. Про те, що тут у будь-який момент може "прилетіти" нагадують укриття, які стоять майже на кожному перехресті.

Місто живе своїм життям. Фото: Новини.LIVE
Укриття на кожному перехресті. Фото: Новини.LIVE

Деінде можна побачити вирву після обстрілу або зруйнований будинок, до якого потрапила ракета.

Обстріляна будівля у Херсоні. Фото: Новини.LIVE
Вирва після "прильоту". Фото: Новини.LIVE

Основна увага зараз прикута до наслідків після підриву Каховської ГЕС. З Інною Іванівною ми познайомилися у розподільчому центрі гуманітарної допомоги. За її словами, коли підірвали греблю о п'ятій годині ранку, вони дізналися про це одні з перших. За лічені години було організовано евакуацію громадян, а вода почала прибувати моментально.

Інна Іванівна з волонтерами. Фото: Новини.LIVE
Затоплений Херсон. Фото: Новини.LIVE

"Про те, що підірвали Каховську ГЕС, ми дізналися зі ЗМІ і плюс стали дзвонити родичі та друзі на телефон. Ми стоїмо, а вода підіймається, це жах, було страшно. Повірте, було лячно. Але, слава Богу, все пройшло. Це був шок та паніка — це жахливо. У нас будинок на висоті прямо над самим озером, а ось ті будинки, що нижче їх затопило, повністю залишилися тільки одні дахи, зараз вода зійшла і будинки просто розпалися. Багато людей просто підіймалися вище і щодня приходили, дивилися, що з їхнім будинком, ніхто не хотів кидати своє житло", — зізнається Інна Іванівна.

Люди змушені залишати свої будинки. Фото: Новини.LIVE
Автобуси для евакуації. Фото: Новини.LIVE

Зараз усі чекають, коли вода зійде, тільки після цього можна буде зробити оцінку завданих збитків. Але вже зараз зрозуміло, що багато будинків не підлягають відновленню.

Допомога волонтерів

Переоцінити допомогу з боку волонтерів сьогодні неможливо. Тисячі людей відгукнулися на заклик про допомогу та з перших днів після звільнення Херсонської області фури, легкові машини постійним потоком, що не припиняється, йдуть у населені пункти та у саме місто.

Розвантаження гуманітарної допомоги. Фото: Новини.LIVE

Благодійний фонд Future for Ukraine вже не вперше привозить гуманітарну допомогу херсонцям за пів року загалом десь 15 тонн. Ось і зараз великі автівки привезли всі необхідні харчі, одяг, засоби особистої гігієни, таблетки для очищення води, памперси, генератори.

Благодійний фонд Future for Ukraine вже не вперше привозить гуманітарну допомогу. Фото: Новини.LIVE
Більше 4 тонн допомоги було передано херсонцям. Фото: Новини.LIVE

"Дякую всім, величезне спасибі людям, які відгукнулися. На сьогодні у нас є і продукти, і гігієна, і питну воду підвозять. Але тим, хто залишився без нічого, їм потрібно все і ковдри, і подушки, елементарні продукти харчування. Але насамперед житло потрібне", — Інна Каргопольцева директор територіального центру соціального обслуговування одиноких непрацездатних громадян Корабельного району.

Головна площа Херсона. Фото: Новини.LIVE
Не зламаний Херсон. Фото: Новини.LIVE
Стелла при в'їзді до Херсонської області. Фото: Новини.LIVE

Попри всі негаразди, життя в місті триває, люди вже звикли до обстрілів. Тут напруга, можна сказати, відчувається навіть у повітрі. Але попри все, херсонці сповнені позитиву. Вони не опускають руки та вірять, що перемога буде найближчим часом. Не зламаний Херсон як уособлення єдності всіх українців, яких підкорити неможливо.

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