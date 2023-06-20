Несокрушимый Херсон — сегодня: путь жизни

Стелла при въезде в Херсон. Фото: Новини.LIVE

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

Херсон — сегодня, этот город стал символом непокорности украинцев. Кадры, где местные жители с голыми руками выходили на улицы и перекрывали путь танкам, облетели весь мир. Девять месяцев оккупации — практически целая жизнь. Теперь после освобождения россияне продолжают мстить людям, обстреливая город каждый день. Но и этого так называемым "освободителям" оказалось мало — взорвав Каховскую ГЭС, они оставили тысячи людей без дома и нанесли непоправимый ущерб экологии.

Какой он Херсон сегодня — видели журналисты Новини.LIVE.

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Дорога на Херсон

Чтобы посетить Херсон и вернуться в тот же день, из Одессы пришлось уезжать сразу после окончания комендантского часа. Навигатор показывал — время в пути более четырех часов. По факту вышло около пяти. Дорога в некоторых местах оставляет желать лучшего и это еще по пути в Николаев. Кстати, проезжая самим Николаевом можно увидеть множество разрушенных построек после прилетов, уничтоженные, в том числе и памятники архитектуры.

Адмиралтейство в Николаеве. Фото: Новини.LIVE

Из Николаева по прямой в Херсон. Через минут 40 вы заедете в село Посад-Покровское — раньше это был обычный населенный пункт, в котором проживало более двух тысяч человек, сегодня же его вид, мягко говоря, ужасает. Нет ни одного уцелевшего дома. Вместо крыш — синяя пленка. Здесь каждый клочок земли пронизан обломками российских ракет.

В селе нет ни одной уцелевшей крыши. Фото: Новини.LIVE

Посад-Покровское сейчас

Кажется, что сегодня в Посаде-Покровском никто не живет — пустые улицы, иногда можно услышать лай собаки. Повреждены дома, заборы и ворота. Природа довольно быстро возвращает отвоеванные у нее территории — трава высотой около двух метров выросла там, где еще год назад был двор жилого дома.

Разрушенные дома в сорняках. Фото: Новини.LIVE

Остатки ракет прямо на улице. Фото: Новини.LIVE

Пустые улицы Посад-Покровского. Фото: Новини.LIVE

Неожиданно одна из калиток открывается и на улице появляется женщина. Говорить о камере она не захотела, но во время личного разговора рассказала, что сегодня село возвращается к жизни.

Последствия обстрела села. Фото: Новини.LIVE

"Те, кто успел в прошлом году уехать до 15 марта, смогли избежать того ужаса, что здесь действовал. Обстрелы были круглосуточно, выйти из подвала было невозможно. Я находилась здесь, пока не получила ранения и на скорой отвезли в Николаев. Сегодня люди возвращаются в свои дома, село начинает оживать", — говорит Галина.

Флаг Украины на воротах. Фото: Новини.LIVE

Сегодня те, кто вернулся в село, живут в уцелевших сараях, летних кухнях, гаражах. Засаживают огороды, убирают первый урожай. Есть и те, кому возвращаться просто некуда.

От некоторых домов вообще ничего не осталось. Фото: Новини.LIVE

"Вот это был дом моих родителей, в него попадали несколько раз, сейчас здесь руины нет ничего, возвращаться некуда. Слава Богу, все живы", — показывая на один из участков признается Галина.

Дом после "прилета" российской ракеты. Фото: Новини.LIVE

Восстанавливать имущество за свой счет люди не смогут, самостоятельно кое-как пытаются подготовиться к зиме. Президент лично был здесь и обещал, что появятся новые коттеджи, вот только терминов не назвал. Денег пока тоже никому не выделяли. Помощь приходит от волонтеров, которые привозят продуктовые наборы и все, что нужно на первое время.

Херсон сегодня

Под впечатлением от Посад-Покровского мы отправляемся дальше в Херсон. У стеллы при въезде в город выстраивается огромная очередь из желающих сделать фотографию.

Стелла при въезде в Херсон. Фото: Новини.LIVE

Сам Херсон живет размеренной жизнью — ездят машины, троллейбусы и маршрутки, дворники метут улицы. О том, что здесь в любой момент может "прилететь" напоминают укрытия, стоящие почти на каждом перекрестке.

Город живет своей жизнью. Фото: Новини.LIVE

Укрытие на каждом перекрестке. Фото: Новини.LIVE

Кое-де можно увидеть воронку после обстрела или разрушенный дом, в который попала ракета.

Обстрелянная постройка в Херсоне. Фото: Новини.LIVE

Вырва после "прилета". Фото: Новини.LIVE

Основное внимание сейчас приковано к последствиям после подрыва Каховской ГЭС. С Инной Ивановной мы познакомились в распределительном центре гуманитарной помощи. По ее словам, когда взорвали плотину в пять часов утра, они узнали об этом одни из первых. За считанные часы была организована эвакуация граждан, а вода начала прибывать моментально.

Инна Ивановна с волонтерами. Фото: Новини.LIVE

Затопленный Херсон. Фото: Новини.LIVE

"О том, что взорвали Каховскую ГЭС, мы узнали из СМИ и плюс стали звонить родственники и друзья на телефон. Мы стоим, а вода поднимается, это ужас, было страшно. Поверьте, было страшно. Но, слава Богу, все прошло. Это был шок и паника — это ужасно… У нас дом на высоте прямо над самым озером, а вот те дома, которые ниже их затопило, полностью остались только одни крыши, сейчас вода взошла и дома просто распались… Многие просто поднимались выше и ежедневно приходили, смотрели, что с их домом, никто не хотел бросать свое жилье", — признается Инна Ивановна.

Люди вынуждены покидать свои дома. Фото: Новини.LIVE

Автобусы для эвакуации. Фото: Новини.LIVE

Сейчас все ждут, когда вода взойдет, только после этого можно будет произвести оценку нанесенного ущерба. Но уже сейчас ясно, что многие дома не подлежат восстановлению.

Помощь волонтеров

Переоценить пособие со стороны волонтеров сегодня невозможно. Тысячи людей отозвались на призыв о помощи и с первых дней после освобождения Херсонской области фуры, непрекращающиеся легковые машины постоянным потоком идут в населенные пункты и в сам город.

Разгрузка гуманитарной помощи. Фото: Новини.LIVE

Благотворительный фонд Future for Ukraine уже не впервые привозит гуманитарную помощь херсонцам за полгода в общей сложности 15 тонн. Вот и сейчас большие автомобили привезли все необходимые продукты, одежду, средства личной гигиены, таблетки для очистки воды, памперсы, генераторы.

Благотворительный фонд Future for Ukraine уже не в первый раз привозит гуманитарную помощь. Фото: Новини.LIVE

Более 4 тонн помощи было передано херсонцам. Фото: Новини.LIVE

"Спасибо всем, огромное спасибо людям, которые откликнулись. На сегодня у нас есть и продукты, и гигиена, и питьевую воду подвозят. Но оставшимся налегке им нужно все и одеяла, и подушки, элементарные продукты питания. Но прежде всего жилье нужно", — Инна Каргопольцева директор территориального центра социального обслуживания одиноких нетрудоспособных граждан Корабельного района.

Главная площадь Херсона. Фото: Новини.LIVE

Несокрушимый Херсон. Фото: Новини.LIVE

Стелла при въезде в Херсонскую область. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на все проблемы, жизнь в городе продолжается, люди уже привыкли к обстрелам. Здесь напряжение, можно сказать, чувствуется даже в воздухе. Но, несмотря ни на что, херсонцы полны позитива. Они не опускают руки и верят, что победа будет в ближайшее время. Несокрушимый Херсон как олицетворение единства всех украинцев, которых покорить невозможно.