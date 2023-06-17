Врятовані тварини Херсона

Тварини в одеському центрі адопції. Фото: Новини.LIVE

Під канонаду ворожих вибухів та стрімкий ріст рівня води зооволонтери евакуювали із підтопленого Херсона до Одеси понад 175 тварин. Серед них як кішки, так і собаки. Їх знімали із дахів, діставали із затоплених будинків, рятували з уламків дерев, де вони з останніх сил трималися за життя. Як тільки тварини опинялися на суші, їх одразу вивозили із Херсона у безпечне місце. Одним із таких притулків став одеський центр адопції. Тут врятованим не лише допомогли адаптуватися після пережитого стресу, але й знайти нові родини.

Журналісти Новини.LIVE побували в одеському центрі адопції, де бачили як живеться врятованим херсонським тваринам та дізналися, у чому сьогодні у них є найбільша потреба.

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Часу на роздуми не було

Як тільки в інформаційному просторі з’явилася інформація про підрив Каховської ГЕС, зооволонтери Одеси, не вагаючись, одразу поїхали до Херсона. Вони розуміли, що велика вода принесе із собою жахливі наслідки, адже в паніці люди будуть рятуватися, хто як зможе. І на жаль, за таких умов часто жертвами власної безпорадності стають саме тварини.

Зооволонтерка Діана. Фото: Новини.LIVE

"Ми не могли залишитися осторонь тієї біди, яка спіткала херсонців. Коли наші волонтери виїхали до Херсона, то не зовсім розуміли, що їх там очікує. Але бажання допомогти та врятувати було перш за все. На місці вони одразу забрали тих тварин, яких місцеві вже вивезли з того району, що затоплений. Крім того, забирали тварин у людей, які виносили їх просто із затоплених будинків", — розповідає волонтерка Діана.

У перший день до одеського центру адопції на 411 батареї евакуювали 25 собак, 18 цуциків та 19 котів. Серед врятованих собак німецькі вівчарки та 40-кілограмовий алабай. Одна із тварин опинилася у клініці із повним шлунком каміння. Вона погано перенесла дорогу та втратила свідомість. На щастя, її вдалося врятувати, а згодом і знайти господарів.

Тварини у центрі адопції. Фото: Новини.LIVE

Волонтери розповідають, до пошуково-рятувальної операції тварин у Херсоні долучилися небайдужі українці із різних міст України. Це допомогло скоординувати сили та правильно діяти в екстреній ситуації. Поки в Одесі допомагали евакуйованим тваринам, в Херсоні тим часом волонтери на човнах плавали та з дахів знімали котів і собак.

Врятовані херсонські тварини. Фото: Новини.LIVE

"Ці тварини пережили не менший стрес, ніж люди. Декотрі із них понад добу просиділи у холодній воді Дніпра, вони дрижали. Але попри все жага до життя та вдячність за врятовані життя досі можна прочитати у поведінці цих тварин", — ділиться враженнями волонтер Діана.

Спільна біда об’єднала українців

Небайдужі громадяни в Одесі зібрали для чотирилапих тонни кілограмів корму, який згодом доставили на Херсонщину. Крім того, люди приносили медикаменти та обладнання необхідне для переміщення котів та собак.

Врятований собака. Фото: Яна Титаренко

"Перші дні були дуже насиченими. Загалом ми вивезли 175 тварин з Херсонщини. Одесити дуже активно розбирають врятованих собак та кішок. Сьогодні у нас залишилося лише 20 тварин, переважно це хворі чи старі, решту ми роздали", — зазначила голова ГО "Закон природи" Яна Титаренко.

Собака у центрі адопції. Фото: Новини.LIVE

Волонтери розповідають, як тільки тварини потрапляють до одеського центру адопції, тут їх одразу обстежує ветеринар. Кому необхідна медична допомога, тих доставляють до ветеринарної клініки. Всіх інших обробляють спецзасобами від кліщів та бліх. Після цього, головне завдання — знайти родину для чотирилапих.

Чимало тварин загинуло

На жаль, розповідають волонтери, досі складною залишається ситуація у Херсоні із постраждалими тваринами. До багатьох із них, включаючи свійських і диких, таких як корови, кози, кури та птахи, вони не встигли дістатися. Через високий рівень підтоплення більшість із тварин загинули.

Олексій Білецький, один із волонтерів, розказав про трагічну долю коней на окупованих територіях. За його словами, неперевірена інформація свідчить про те, що кінний клуб "Буцефал" був затоплений під час повені, і всі коні, які перебували там, на жаль, загинули.

Тим часом до берегів Одещини майже щодня хвилями прибиває мертвих диких тварин. Екологи кажуть, що остаточні наслідки цієї жахливої техногенної катастрофи, стануть відомі лише через деякий час. І скільки часу потрібно буде для повноцінного відновлення всієї флори та фауни, питання риторичне.

Загиблі тварини. Фото: Одеська міська рада

Історія собаки "Стариганя"

Серед врятованих із Херсона тварин, які наразі перебувають в одеському центрі адопції, особливою увагою користується пес на прізвисько "Старигань". Так його назвали уже в Одесі через поважний вік. Попри стрес, який пережив собака у Херсоні, він дуже полюбляє людей.

Собака "Старигань". Фото: Новини.LIVE

"Як тільки я побачила Стариганя, то одразу спалахнули такі теплі відчуття до нього. Він обирає серед всіх, хто в центрі адопції одну людину і хвостиком за нею ходить. Вірно дивиться в очі й складається таке враження, що готовий на все, аби той, хто піклується про нього, був найщасливіший", — розповідає волонтерка Діана.

Сьогодні він все ще чекає на свого нового господаря, адже колишні власники поки не відгукнулися.

Собаки з Херсона. Фото: Новини.LIVE

Одеські тварини. Фото: Новини.LIVE

Окрім нього, у центрі адопції є й чимало одеських тварин, яких, награвшись, покинули люди. Також тут є тварини, які з народження були вуличними. Сьогодні всі вони потребують домашнього затишку. На щастя, за ними доглядають зооволонтери та небайдужі громадяни.