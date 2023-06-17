Спасенные животные Херсона

Животные в одесском центре адопции. Фото: Новини.LIVE

Под канонаду вражеских взрывов и стремительный рост уровня воды зооволонтеры эвакуировали из подтопленного Херсона в Одессу более 175 животных. Среди них как кошки, так собаки. Их снимали с крыш, доставали из затопленных домов, спасали из обломков деревьев, где они из последних сил держались за жизнь. Как только животные оказывались на суше, их сразу вывозили из Херсона в безопасное место. Одним из таких приютов стал одесский центр адопции. Здесь спасенным помогли адаптироваться после пережитого стресса, но и найти новые семьи.

Журналисты Новини.LIVE побывали в одесском центре адопции, где видели как живется спасенным херсонским животным и узнали, в чем сегодня у них наибольшая потребность.

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Как только в информационном пространстве появилась информация о подрыве Каховской ГЭС, зооволонтеры Одессы, не колеблясь, сразу поехали в Херсон. Они понимали, что большая вода принесет с собой ужасные последствия, ведь в панике люди будут спасаться, кто как сможет. И к сожалению, в таких условиях часто жертвами собственной беспомощности становятся именно животные.

Зооволонтер Диана. Фото: Новини.LIVE

"Мы не могли остаться в стороне от беды, которая постигла херсонцев. Когда наши волонтеры выехали в Херсон, то не совсем понимали, что их там ожидает. Но желание помочь и спасти было прежде всего. На месте они сразу забрали тех животных, которых местные уже вывезли из затопленного района. Кроме того, забирали животных у людей, которые выносили их прямо из затопленных домов", — рассказывает волонтер Диана.

В первый день в одесский центр адопции на 411 батареи эвакуировали 25 собак, 18 щенков и 19 кошек. Среди спасенных собак немецкие овчарки и 40-килограммовый алабай. Одно из животных оказалось в клинике с полным желудком камней. Собака плохо перенесла дорогу и потеряла сознание. К счастью, ее удалось спасти, а впоследствии найти хозяев.

Животные в центре адопции. Фото: Новини.LIVE

Волонтеры рассказывают, что к поисково-спасательной операции животных в Херсоне присоединились небезразличные украинцы из разных городов Украины. Это помогло скоординировать силы и правильно действовать в экстренной ситуации. Пока в Одессе помогали эвакуированным животным, в Херсоне волонтеры на лодках плавали и с крыш снимали кошек и собак.

Спасенные херсонские животные. Фото: Новини.LIVE

"Эти животные пережили не меньший стресс, чем люди. Некоторые из них более суток просидели в холодной воде Днепра, они дрожали. Но несмотря на все жажда к жизни и благодарность за ее спасенные до сих пор можно прочитать в поведении этих животных", — делится впечатлениями волонтер Диана.

Общая беда объединила украинцев

Небезразличные граждане в Одессе собрали для четырехлапых тонны килограммов корма, который впоследствии доставили в Херсонскую область. Кроме того, люди приносили медикаменты и оборудование, необходимое для перемещения кошек и собак.

Спасенная собака. Фото: Яна Титаренко

"Первые дни были очень насыщенными. В общей сложности мы вывезли 175 животных из Херсона. Одесситы очень активно разбирают спасенных собак и кошек. Сегодня у нас осталось только 20 животных, преимущественно это больные или старые, остальных мы раздали", — отметила глава ОО "Закон природы" Яна Титаренко.

Собака в центре адопции. Фото: Новини.LIVE

Волонтеры рассказывают, как только животные попадают в одесский центр адопции, здесь их сразу обследует ветеринар. Кому необходима медицинская помощь, тех доставляют в ветеринарную клинику. Всех остальных обрабатывают спецсредствами от клещей и блох. После этого главная задача — найти семью для животных.

Многие животные погибли

К сожалению, рассказывают волонтеры, до сих пор сложной остается ситуация в Херсоне с пострадавшими животными. До многих из них, включая домашних и диких, таких как коровы, козы, куры и птицы, они не успели добраться. Из-за высокого уровня подтопления большинство животных погибли.

Алексей Билецкий, один из волонтеров, рассказал о трагической судьбе лошадей на оккупированных территориях. По его словам, непроверенная информация свидетельствует о том, что конный клуб "Буцефал" был затоплен во время наводнения, и все находившиеся там лошади, к сожалению, погибли.

Тем временем к берегам Одесчины почти каждый день волнами прибивает мертвых диких животных. Экологи говорят, что окончательные последствия этой ужасной техногенной катастрофы станут известны лишь спустя месяцы. И сколько времени потребуется для полноценного восстановления всей флоры и фауны, вопрос риторический.

Погибшие животные. Фото: Одесский городской совет

История собаки "Старикашки"

Среди спасенных из Херсона животных, которые находятся в одесском центре адопции, особым вниманием пользуется пес по кличке "Старикашка". Так его назвали уже в Одессе из-за почтенного возраста. Несмотря на стресс, который пережила собака в Херсоне, он очень любит людей.

Собака "Старикашка". Фото: Новини.LIVE

"Как только я увидела "Старикашку", то сразу вспыхнули такие теплые ощущения к нему. Он выбирает среди всех, кто находится в центре адопции одного человека и хвостиком за ним ходит. Верно смотрит в глаза и создается такое впечатление, что готов на все, чтобы тот, кто заботится о нем, был самым счастливым", — рассказывает волонтер Диана.

Сегодня он все еще ждет своего нового хозяина, ведь бывшие владельцы пока не откликнулись.

Собаки из Херсона. Фото: Новини.LIVE

Одесские животные. Фото: Новини.LIVE

Кроме него, в центре адопции есть и много одесских животные, которых, наигравшись, покинули люди. Также здесь есть животные, которые с рождения были уличными. Сегодня все они нуждаются в домашнем уюте. К счастью, за ними ухаживают зооволонтеры и неравнодушные граждане.