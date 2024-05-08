Незвичайне небо — в Одесі помітили рідкісне явище

В небі Одеси можна побачити сонячне гало сьогодні, 8 травня. Фото: Новини.LIVE

Одесити сьогодні, 8 травня, мали можливість спостерігати рідкісне оптичне явище. У небі навколо сонця з'явилося коло зі світу — кільце сонячного гало.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.

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Сонячне гало в небі Одеси

Сонячне гало — це оптичний ефект, який відбувається, коли сонячне світло проходить через атмосферу Землі та розсіюється на кристалах льоду, що є у високих хмарах. Сонячні гало можуть мати різні форми та розміри, залежно від типу та розташування кристалів льоду в атмосфері. В Одесі сьогодні ж спостерігалась найчастіша форма — коло, але явище може мати також і інші форми, наприклад еліптичну або пару зірок внизу та вгорі від сонця.

Що символізує

Сонячне гало свідчить про зміни в погоді, наприклад, про похолодання чи прихід вологих атмосферних фронтів. А ось у давнину люди вірили, що це Божий знак, що скоро прийде Його слава, і зло на Землі буде покарано. Разом з цим гало вважалось поганим знаком для завойовників.

Сонячне гало в небі Одеси 8 травня. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що місяць тому, 6 квітня, одесити також могли бачити сонячне гало. В обідній час суботи над містом з'явився сонячний німб.

Також ми повідомляли, що на більшості території України помітили північне сяйво, а також повідомлялося про низку об'єктів, які можуть бути НЛО. Згодом стало відомо, що за такими явищами може стояти потужна магнітна буря, яка вдарила ще наприкінці квітня