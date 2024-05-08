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Незвичайне небо — в Одесі помітили рідкісне явище

8 травня 2024 15:35
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Незвичайне небо — в Одесі помітили рідкісне явище
В небі Одеси можна побачити сонячне гало сьогодні, 8 травня. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Одесити сьогодні, 8 травня, мали можливість спостерігати рідкісне оптичне явище. У небі навколо сонця з'явилося коло зі світу — кільце сонячного гало.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE

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Явище сонячного гало в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Сонячне гало в небі Одеси

Сонячне гало — це оптичний ефект, який відбувається, коли сонячне світло проходить через атмосферу Землі та розсіюється на кристалах льоду, що є у високих хмарах. Сонячні гало можуть мати різні форми та розміри, залежно від типу та розташування кристалів льоду в атмосфері. В Одесі сьогодні ж спостерігалась найчастіша форма — коло, але явище може мати також і інші форми, наприклад еліптичну або пару зірок внизу та вгорі від сонця. 

Що символізує

Сонячне гало свідчить про зміни в погоді, наприклад, про похолодання чи прихід вологих атмосферних фронтів. А ось у давнину люди вірили, що це Божий знак, що скоро прийде Його слава, і зло на Землі буде покарано. Разом з цим гало вважалось поганим знаком для завойовників.

Незвичайне небо — в Одесі помітили рідкісне явище - фото 2
Сонячне гало в небі Одеси 8 травня. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що місяць тому, 6 квітня, одесити також могли бачити сонячне гало. В обідній час суботи над містом з'явився сонячний німб.

Також ми повідомляли, що на більшості території України помітили північне сяйво, а також повідомлялося про низку об'єктів, які можуть бути НЛО. Згодом стало відомо, що за такими явищами може стояти потужна магнітна буря, яка вдарила ще наприкінці квітня

Одеса
Сонце
Одеська область
оптична ілюзія
Новини Одеси
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світло

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