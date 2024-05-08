Необычное небо — в Одессе заметили редкое явление

В небе Одессы можно увидеть солнечное гало сегодня, 8 мая. Фото: Новини.LIVE

Одесситы сегодня, 8 мая, имели возможность наблюдать редкое оптическое явление. В небе вокруг солнца появился круг из мира — кольцо солнечного гало.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.

Читайте также:

Явление солнечного гало в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Солнечное гало в небе Одессы

Солнечное гало – это оптический эффект, который происходит, когда солнечный свет проходит через атмосферу Земли и рассеивается на кристаллах льда, находящихся в высоких облаках. Солнечные гало могут иметь разные формы и размеры, в зависимости от типа и расположения кристаллов льда в атмосфере. В Одессе сегодня наблюдалась самая частая форма — круг, но явление может иметь также и другие формы, например, эллиптическую или пару звезд внизу и вверху от солнца.

Что символизирует

Солнечное гало свидетельствует об изменениях в погоде, например, о похолодании или приходе влажных атмосферных фронтов. А вот в древности люди верили, что это Божий знак, что скоро придет Его слава, и зло на Земле будет наказано. При этом гало считалось плохим знаком для завоевателей.

Солнечное гало в Одессе 8 мая. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что месяц назад, 6 апреля, одесситы также могли видеть солнечное гало. В обеденное время субботы над городом появился солнечный нимб.

Также мы сообщали, что на большинстве территории Украины заметили северное сияние, а также сообщалось о ряде объектов, которые могут быть НЛО. Впоследствии стало известно, что за такими явлениями может стоять мощная магнитная буря, ударившая еще в конце апреля.