Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Необычное небо — в Одессе заметили редкое явление arrow

Необычное небо — в Одессе заметили редкое явление

8 мая 2024 15:35
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Необычное небо — в Одессе заметили редкое явление
В небе Одессы можно увидеть солнечное гало сегодня, 8 мая. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Одесситы сегодня, 8 мая, имели возможность наблюдать редкое оптическое явление. В небе вокруг солнца появился круг из мира — кольцо солнечного гало.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.

Читайте также:
8 мая в Одессе можно было видеть солнечное гало
Явление солнечного гало в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Солнечное гало в небе Одессы

Солнечное гало – это оптический эффект, который происходит, когда солнечный свет проходит через атмосферу Земли и рассеивается на кристаллах льда, находящихся в высоких облаках. Солнечные гало могут иметь разные формы и размеры, в зависимости от типа и расположения кристаллов льда в атмосфере. В Одессе сегодня наблюдалась самая частая форма — круг, но явление может иметь также и другие формы, например, эллиптическую или пару звезд внизу и вверху от солнца.

Что символизирует

Солнечное гало свидетельствует об изменениях в погоде, например, о похолодании или приходе влажных атмосферных фронтов. А вот в древности люди верили, что это Божий знак, что скоро придет Его слава, и зло на Земле будет наказано. При этом гало считалось плохим знаком для завоевателей.

Необычное небо — в Одессе заметили редкое явление - фото 2
Солнечное гало в Одессе 8 мая. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что месяц назад, 6 апреля, одесситы также могли видеть солнечное гало. В обеденное время субботы над городом появился солнечный нимб.

Также мы сообщали, что на большинстве территории Украины заметили северное сияние, а также сообщалось о ряде объектов, которые могут быть НЛО. Впоследствии стало известно, что за такими явлениями может стоять мощная магнитная буря, ударившая еще в конце апреля.

Одесса
Солнце
Одесская область
оптическая иллюзия
Новости Одессы
поверия
свет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

10:47 Миколенко переедет в известный топ-клуб — трансфер состоится летом