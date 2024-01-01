Ніч для Одеси була критично небезпечною — Гуменюк про атаку "шахедів"

Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Новорічна ніч для одеситів була критично небезпечною, ворог протягом кількох годин атакував місто дронами-камікадзе. Обласний центр на березі Чорного моря став основним напрямком удару РФ.

Про це журналістам Новини.LIVE повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Читайте також:

За інформацією військової, декілька груп дронів було випущено з території тимчасово окупованого Криму та східного узбережжя Азовського моря.

"Робота була дуже потужною, групи дронів заходили різними напрямками. Однак були цілеспрямовано випущені по житлових кварталах міста-мільйонника. У різних районах міста люди фіксували прольоти "шахедів" просто між будинками", — сказала Гуменюк.

Ворог намагається дискредитувати сили ППО

Крім того, військова зазначила, що такі удари дуже швидко координують проросійськими пабліками, які у режимі реального часу публікують фото та відео бойової роботи ППО. Таким чином вони намагаються у всьому звинуватити Україну, ігноруючи той факт, що ворожі дрони пролітають на критичній близькості до житлових будинків. На такій висоті їх майже неможливо збити без наслідків для цивільної інфраструктури.

"Вони намагаються всіма силами дискредитувати сили протиповітряної оборони, які досить результативно працюють проти ворожих атак. Саме таку повістку намагаються розігнати, але якби не було атаки, не було б і таких наслідків", — додала речниця "Півдня".

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни випустили по півдню України рекордну кількість ударних дронів-камікадзе, більшість з яких вдалося ліквідувати. Прикордонники Одеського загону показали момент знищення чергової партії "шахедів", які атакували регіон.