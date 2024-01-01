Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одеські прикордонники показали, як знищували вночі ворожі дрони arrow

Одеські прикордонники показали, як знищували вночі ворожі дрони

1 січня 2024 13:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одеські прикордонники показали, як знищували вночі ворожі дрони
Момент знищення дрона. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні вночі росіяни випустили по півдню України рекордну кількість ударних дронів-камікадзе, більшість з яких вдалося ліквідувати. Прикордонники Одеського загону показали момент знищення чергової партії "шахедів", які атакували регіон. 

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

Читайте також:

За інформацією відомства, прикордонники протягом 11 годин поспіль відбивали атаки ворога.

"Мобільні вогневі групи Одеського прикордонного загону "зняли" з неба 4 ворожих безпілотники, ще один збили військовослужбовці Морської охорони Держприкордонслужби. Від щільного вогню уражені дрони-камікадзе розлетілися на друзки", — йдеться у повідомленні. 

Скільки загалом знищили дронів на півдні

Загалом у новорічну ніч сили протиповітряної оборони на півдні збили 51 БпЛА  типу Shahed-131/136, з яких:

  • на Одещині — 28,
  • на Миколаївщині — 18,
  • на Вінниччині — 5,
  • на Дніпропетровщині — 2, 
  • на Херсонщині та Кіровоградщині — по одному. 

Нагадаємо, в новорічну ніч 2024 року російські окупанти застосували рекордну кількість "шахедів" для того, аби атакувати Україну. Проте нашим захисникам вдалося знищити 87 ворожих безпілотників з 90. 

Також ми писали, що для постраждалих від ворожих атак одеситів у місті відкрилися оперативні штаби допомоги. Наразі вони розгорнуті у Пересипському, Приморському та Хаджибейському районах міста, куди може звернутися кожен, хто цього потребує.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі