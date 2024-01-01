Одеські прикордонники показали, як знищували вночі ворожі дрони

Момент знищення дрона. Фото: скриншот

Сьогодні вночі росіяни випустили по півдню України рекордну кількість ударних дронів-камікадзе, більшість з яких вдалося ліквідувати. Прикордонники Одеського загону показали момент знищення чергової партії "шахедів", які атакували регіон.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

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За інформацією відомства, прикордонники протягом 11 годин поспіль відбивали атаки ворога.

"Мобільні вогневі групи Одеського прикордонного загону "зняли" з неба 4 ворожих безпілотники, ще один збили військовослужбовці Морської охорони Держприкордонслужби. Від щільного вогню уражені дрони-камікадзе розлетілися на друзки", — йдеться у повідомленні.

Скільки загалом знищили дронів на півдні

Загалом у новорічну ніч сили протиповітряної оборони на півдні збили 51 БпЛА типу Shahed-131/136, з яких:

на Одещині — 28,

на Миколаївщині — 18,

на Вінниччині — 5,

на Дніпропетровщині — 2,

на Херсонщині та Кіровоградщині — по одному.

Нагадаємо, в новорічну ніч 2024 року російські окупанти застосували рекордну кількість "шахедів" для того, аби атакувати Україну. Проте нашим захисникам вдалося знищити 87 ворожих безпілотників з 90.

Також ми писали, що для постраждалих від ворожих атак одеситів у місті відкрилися оперативні штаби допомоги. Наразі вони розгорнуті у Пересипському, Приморському та Хаджибейському районах міста, куди може звернутися кожен, хто цього потребує.