Постраждалі одесити можуть отримати допомогу — куди звертатися

Правоохоронці працюють на місці влучання. Фото: Одеська обласна прокуратура

Для постраждалих від ворожих атак одеситів у місті відкрилися оперативні штаби допомоги. Наразі вони розгорнуті у Пересипському, Приморському та Хаджибейському районах міста, куди може звернутися кожен, хто цього потребує.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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За інформацією мерії, усі комунальні служби працюють над якнайшвидшим усуненням негараздів та надають усю необхідну допомогу мешканцям будинків.

Пересипський район

вул. Семена Палія, 105, 107, 109;

вул. Заболотного, 54;

мешканці пошкоджених будинків можуть звертатися за допомогою та консультацією до Пересипської районної адміністрації за адресою: проспект Добровольського,106 з 08:30 до 17:00 або за телефонами: (048) 755-72-79, (048) 705-43-50.

Приморський район

вул. Канатна, 134 (будівля Приморської районної адміністрації).

мешканці пошкоджених будинків можуть звертатися за допомогою та консультацією з 8:30 до 17:00 або за телефонами: (048)-705-75-24 (048)-705-75-25.

Хаджибейський район

вул. Середня, 24.

мешканці пошкоджених будинків можуть звертатися за допомогою та консультацією до Хаджибейської районної адміністрації за адресою: вул. Генерала Петрова, 22 з 08:30 до 17:00 або за телефонами: (048) 734-95-28, (048) 734-95-29.

Нагадаємо, голова Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що вночі внаслідок ворожої атаки дронами є прямі та осколкові влучання у житлові будинки міста. Рятувальники вже локалізували пожежі. На місцях надається оперативна допомога, усі відповідні служби працюють.