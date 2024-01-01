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Пострадавшие одесситы могут получить помощь — куда обращаться

1 января 2024 11:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Пострадавшие одесситы могут получить помощь — куда обращаться
Правоохранители работают на месте попадания. Фото: Одесская областная прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Для пострадавших от вражеских атак одесситов открылись оперативные штабы помощи. Они развернуты в Пересыпском, Приморском и Хаджибейском районах города, куда может обратиться каждый, кто в этом нуждается.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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По информации мэрии, все коммунальные службы работают над скорейшим устранением проблем и оказывают всю необходимую помощь жильцам домов.

Пересыпский район

  • ул. Семена Палия, 105, 107, 109;
  • ул. Заболотного, 54;
  • жители поврежденных домов могут обращаться за помощью и консультацией в Пересыпскую районную администрацию по адресу: проспект Добровольского, 106 с 08:30 до 17:00 или по телефонам: (048) 755-72-79, (048) 705-43-50.

Приморский район

  • ул. Канатная, 134 (здание Приморской районной администрации).
  • жильцы поврежденных домов могут обращаться за помощью и консультацией с 8:30 до 17:00 или по телефону: (048)-705-75-24 (048)-705-75-25.

Хаджибейский район

  • ул. Средняя, 24.
  • жители поврежденных домов могут обращаться за помощью и консультацией в Хаджибейскую районную администрацию по адресу: ул. Генерала Петрова, 22 с 08:30 до 17:00 или по телефону: (048) 734-95-28, (048) 734-95-29.

Напомним, глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, что ночью в результате вражеской атаки дронами являются прямые и осколочные попадания в жилые дома города. Спасатели уже локализовали пожары. На местах оказывается оперативная помощь, все соответствующие службы работают.

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