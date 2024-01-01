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Зʼявилися перші кадри влучання у багатоповерхівку в Приморському районі Одеси

1 січня 2024 11:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Зʼявилися перші кадри влучання у багатоповерхівку в Приморському районі Одеси
Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У новорічну ніч ворог атакував Одесу ударними БпЛА, які влучили у будинки в різних районах міста. Один з таких вибухонебезпечних предметів не розірвався та досі в квартирі. Вибухотехніки вже працюють на місці. 

Про це Новини.LIVE дізналися від користувачів соцмереж. 

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За інформацією охоронця житлового комплексу, під час багатогодинної атаки у будинок влучив підбитий дрон, бойова частина якого залишилася неушкодженою. Наразі до підʼїзду не пускають людей. А тих, хто там залишився, закликають евакуюватися. 

Пошкоджений будинок у Приморському районі. Фото: Новини.LIVE
Вікно, в яке влучив уламок. Фото: Новини.LIVE

Атака РФ на Одеську область в новорічну ніч

Вночі 31 грудня в Одесі пролунали вибухи. У місті спрацювала ППО. Внаслідок падіння "шахеда" горіла багатоповерхівка.

Пізніше начальник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що вночі внаслідок ворожої атаки дронами є прямі та осколкові влучання у житлові будинки міста. Рятувальники вже локалізували пожежі. На місцях надається оперативна допомога, усі відповідні служби працюють.

Додамо, В Одеській області через нічну ворожу атаку загинув 15-річний підліток, ще троє людей отримали поранення. Правоохоронці вже почали фіксувати наслідки чергового злочину армії РФ.

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