Зʼявилися перші кадри влучання у багатоповерхівку в Приморському районі Одеси
У новорічну ніч ворог атакував Одесу ударними БпЛА, які влучили у будинки в різних районах міста. Один з таких вибухонебезпечних предметів не розірвався та досі в квартирі. Вибухотехніки вже працюють на місці.
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За інформацією охоронця житлового комплексу, під час багатогодинної атаки у будинок влучив підбитий дрон, бойова частина якого залишилася неушкодженою. Наразі до підʼїзду не пускають людей. А тих, хто там залишився, закликають евакуюватися.
Атака РФ на Одеську область в новорічну ніч
Вночі 31 грудня в Одесі пролунали вибухи. У місті спрацювала ППО. Внаслідок падіння "шахеда" горіла багатоповерхівка.
Пізніше начальник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що вночі внаслідок ворожої атаки дронами є прямі та осколкові влучання у житлові будинки міста. Рятувальники вже локалізували пожежі. На місцях надається оперативна допомога, усі відповідні служби працюють.
Додамо, В Одеській області через нічну ворожу атаку загинув 15-річний підліток, ще троє людей отримали поранення. Правоохоронці вже почали фіксувати наслідки чергового злочину армії РФ.
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