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Появились первые кадры попадания в многоэтажку в Приморском районе Одессы

1 января 2024 11:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Появились первые кадры попадания в многоэтажку в Приморском районе Одессы
Поврежденный дом. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В новогоднюю ночь враг атаковал Одессу ударными БпЛА, попавшими в дома в разных районах города. Один из таких взрывоопасных предметов не разорвался и находится в квартире. Взрывотехники уже работают на месте.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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По информации охранника жилого комплекса, во время многочасовой атаки в дом попал подбитый дрон, боевая часть которого осталась невредимой. Пока в подъезд не пускают людей. А оставшихся там призывают эвакуироваться.

Поврежден дом в Приморском районе. Фото: Новини.LIVE
Окно, в которое попал обломок. Фото: Новини.LIVE

Атака РФ на Одесскую область в новогоднюю ночь

Ночью 31 декабря в Одессе раздались взрывы. В городе сработало ПВО. В результате падения "шахеда" горела многоэтажка.

Позже начальник Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, что ночью в результате вражеской атаки дронами являются прямые и осколочные попадания в жилые дома города. Спасатели уже локализовали пожары. На местах оказывается оперативная помощь, все соответствующие службы работают.

Добавим, В Одесской области из-за ночной вражеской атаки погиб 15-летний подросток, еще три человека получили ранения. Стражи порядка уже начали фиксировать последствия очередного преступления армии РФ.

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