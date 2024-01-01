Появились первые кадры попадания в многоэтажку в Приморском районе Одессы
В новогоднюю ночь враг атаковал Одессу ударными БпЛА, попавшими в дома в разных районах города. Один из таких взрывоопасных предметов не разорвался и находится в квартире. Взрывотехники уже работают на месте.
Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.
По информации охранника жилого комплекса, во время многочасовой атаки в дом попал подбитый дрон, боевая часть которого осталась невредимой. Пока в подъезд не пускают людей. А оставшихся там призывают эвакуироваться.
Атака РФ на Одесскую область в новогоднюю ночь
Ночью 31 декабря в Одессе раздались взрывы. В городе сработало ПВО. В результате падения "шахеда" горела многоэтажка.
Позже начальник Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, что ночью в результате вражеской атаки дронами являются прямые и осколочные попадания в жилые дома города. Спасатели уже локализовали пожары. На местах оказывается оперативная помощь, все соответствующие службы работают.
Добавим, В Одесской области из-за ночной вражеской атаки погиб 15-летний подросток, еще три человека получили ранения. Стражи порядка уже начали фиксировать последствия очередного преступления армии РФ.
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