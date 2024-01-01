На Одещині внаслідок російського обстрілу загинув 15-річний підліток

Наслідки обстрілів РФ. Фото: Олег Кіпер

В Одеській області через нічну ворожу атаку загинув 15-річний підліток, ще троє людей отримали поранення. Правоохоронці вже почали фіксувати наслідки чергового злочину армії РФ.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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"Внаслідок атаки загинув 15-річний підліток. Трьох людей з пораненнями та опіками ушпиталено, ще четверо отримали медичну допомогу на місці та продовжують лікування амбулаторно", — зазначив він.

Рятувальники на місці обстрілу. Фото: Олег Кіпер

За його словами, українським захисникам вдалося знищити над Одеською областю 28 безпілотників.

"Частину дронів близько опівночі ворог свідомо спрямував на житлові квартали спальних районів Одеси та передмістя, де люди у власних домівках збиралися родинами зустріти Новий рік", — додав Кіпер.

Наслідки обстрілів РФ. Фото: Олег Кіпер

Пошкодження у місті та області

Зазначається, що через падіння збитих "шахедів" було пошкоджено три багатоквартирних висотних будинки, три приватних домоволодіння та господарські споруди.

Наслідки обстрілів РФ. Фото: Олег Кіпер

Також в одному з припортових терміналів через влучання сталася пожежа, її було швидко ліквідовано. На щастя, люди не постраждали.

"Я ще раз дуже і дуже прошу: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Спускайтеся в укриття в разі небезпеки, бережіть себе та своїх близьких!" — закликав очільник Одеської ОВА.

Атака РФ на Одеську область в новорічну ніч

Вночі 31 грудня в Одесі пролунали вибухи. У місті спрацювала ППО. Внаслідок падіння "шахеда" горіла багатоповерхівка.

Пізніше начальник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що вночі внаслідок ворожої атаки дронами є прямі та осколкові влучання у житлові будинки міста. Рятувальники вже локалізували пожежі. На місцях надається оперативна допомога, усі відповідні служби працюють.

Своєю чергою керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк заявила, що у новорічну ніч над Одеською областю сили ППО збили близько 30 ударних дронів типу Shahed-136/131. Загалом над регіоном пролітали понад шість десятків безпілотників.