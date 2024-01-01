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В ДСНС показали руйнування на Одещині внаслідок нічної атаки РФ

1 січня 2024 09:37
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В ДСНС показали руйнування на Одещині внаслідок нічної атаки РФ
Рятувальники на місці падіння уламків БпЛА на Одещині. Фото: ГУ ДСНС у Одеській області
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В новорічну ніч армія РФ атакувала Одеську область "шахедами". Внаслідок чого одна людина загинула, ще троє зазнали поранень.

Про це повідомили у ДСНС України.

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Ліквідація наслідків ворожої атаки

Зазначається, що постраждалих було шпиталізовано до лікарні. 

наслідки обстрілів на Одещині
Рятувальники на місці падіння уламків БпЛА на Одещині. Фото: ГУ ДСНС у Одеській області 

Через падіння кількох дронів пошкоджено житлові будинки в регіоні. 

наслідки обстрілів на Одещині
Рятувальники на місці падіння уламків БпЛА на Одещині. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області 

"99 рятувальників та 26 одиниць пожежно-рятувальної техніки були задіяні в місцях ліквідації наслідків нічного терору", — додали у повідомленні. 

наслідки обстрілів на Одещині
Рятувальник на місці падіння уламків БпЛА на Одещині. Фото: ГУ ДСНС у Одеській області 

Атака на Одещину в новорічну ніч

Вночі 31 грудня в Одесі пролунали вибухи. У місті спрацювала ППО. Внаслідок падіння "шахеда" горіла багатоповерхівка.

Пізніше начальник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що вночі внаслідок ворожої атаки дронами є прямі та осколкові влучання у житлові будинки міста. Рятувальники вже локалізували пожежі. На місцях надається оперативна допомога, усі відповідні служби працюють.

Своєю чергою керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк заявила, що у новорічну ніч над Одеською областю сили ППО збили близько 30 ударних дронів типу Shahed-136/131. Загалом над регіоном пролітали понад шість десятків безпілотників.

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