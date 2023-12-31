В Одесі надзвичайний рівень ракетної небезпеки — подробиці
В Одесі високий рівень ракетної небезпеки увечері, 31 грудня. Це пов'язано з тим, що росіяни вивели три ракетоносії.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Ракетна небезпека в Одесі — що відомо
Кіпер повідомив, що в акваторії Чорного моря противник розмістив три надводні кораблі з ракетним озброєнням — це два фрегати й один мрк.
"Усього на борту знаходиться 24 ракети типу "Калібр", — каже Олег Кіпер.
Голова Одеської ОВА звернувся до мешканців Одеської області та закликав уважно ставитися до сигналів повітряної тривоги.
"Важливо слухати попередження та швидко реагувати на них", — додав він.
Нагадаємо, що вночі на 31 грудня російські окупанти атакували Одещину ударними безпілотниками. Сили ППО над регіоном знищили шість ворожих "шахедів". Повітряна битва тривала сім годин.
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