В Одесі надзвичайний рівень ракетної небезпеки — подробиці

Військовий корабель випускає ракету. Фото: Russian Defense Ministry's press service

В Одесі високий рівень ракетної небезпеки увечері, 31 грудня. Це пов'язано з тим, що росіяни вивели три ракетоносії.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Кіпер повідомив, що в акваторії Чорного моря противник розмістив три надводні кораблі з ракетним озброєнням — це два фрегати й один мрк.

"Усього на борту знаходиться 24 ракети типу "Калібр", — каже Олег Кіпер.

Голова Одеської ОВА звернувся до мешканців Одеської області та закликав уважно ставитися до сигналів повітряної тривоги.

"Важливо слухати попередження та швидко реагувати на них", — додав він.

Ракетна небезпека у Львові. Фото: скриншот

Нагадаємо, що вночі на 31 грудня російські окупанти атакували Одещину ударними безпілотниками. Сили ППО над регіоном знищили шість ворожих "шахедів". Повітряна битва тривала сім годин.