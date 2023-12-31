Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе чрезвычайный уровень ракетной опасности — подробности arrow

В Одессе чрезвычайный уровень ракетной опасности — подробности

31 декабря 2023 21:17
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Одессе чрезвычайный уровень ракетной опасности — подробности
Военный корабль выпускает ракету. Фото: Russian Defense Ministry's press service
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Одессе высокий уровень ракетной опасности вечером, 31 декабря. Это связано с тем, что россияне вывели  три ракетоносителя.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Читайте также:

Ракетная опасность в Одессе — что известно

Кипер сообщил, что в акватории Черного моря противник разместил три надводных корабля с ракетным вооружением — это два фрегата и один мрк.

"Всего на борту находится 24 ракеты типа "Калибр", — говорит Олег Кипер.

Глава Одесской ОВА обратился к жителям Одесской области и призвал внимательно относится к сигналам воздушной тревоги. 

"Важно слушать предупреждения и быстро реагировать на них", — добавил он.

Одесса
Ракетная опасность в Одессе. Фото: скриншот

Напомним, что ов ночь на 31 декабря российские оккупанты атаковали Одесчину ударными беспилотниками. Силы ПВО над регионом уничтожили шесть вражеских "шахедов". Воздушное сражение длилось семь часов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме