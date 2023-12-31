В Одессе чрезвычайный уровень ракетной опасности — подробности

Военный корабль выпускает ракету. Фото: Russian Defense Ministry's press service

В Одессе высокий уровень ракетной опасности вечером, 31 декабря. Это связано с тем, что россияне вывели три ракетоносителя.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Кипер сообщил, что в акватории Черного моря противник разместил три надводных корабля с ракетным вооружением — это два фрегата и один мрк.

"Всего на борту находится 24 ракеты типа "Калибр", — говорит Олег Кипер.

Глава Одесской ОВА обратился к жителям Одесской области и призвал внимательно относится к сигналам воздушной тревоги.

"Важно слушать предупреждения и быстро реагировать на них", — добавил он.

Ракетная опасность в Одессе. Фото: скриншот

Напомним, что ов ночь на 31 декабря российские оккупанты атаковали Одесчину ударными беспилотниками. Силы ПВО над регионом уничтожили шесть вражеских "шахедов". Воздушное сражение длилось семь часов.