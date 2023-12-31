Ночная атака на Одесчину — какие последствия

Ударные БпЛА. Фото: фотоколлаж

Ночью российские кафиры атаковали Одесчину ударными беспилотниками. Силы ПВО над регионом уничтожили шесть вражеских "шахедов". Воздушное сражение длилось семь часов.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Известно, что в результате сбития обломками беспилотника в прибрежной зоне Одесского района был вызван пожар на открытой территории. Огонь оперативно ликвидировали. Информации о пострадавших пока нет.

Больше об атаке в Одесской области за 30 декабря

Российские войска еще раз обстреляли Одессу вечером 30 декабря. Кафиры запустили управляемую ракету типа Х-59. Известно, что снаряд прилетел в одно из предприятий.

Напомним, в Одессе и области вчера, 30 декабря, ближе к вечеру звучала воздушная тревога. Мониторинговые каналы сообщали о ракетной опасности. Позже в городе был слышен взрыв.

Атака других областей Украины

Также мы сообщали, что в течение суток российские оккупанты 71 раз атаковали Херсонщину. Они выпустили 380 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ЗУ-23-2, авиации и беспилотников, из которых пять были дроны типа "Shahed". Херсон также оказался под прицелом и атакой врага. Россияне выпустили 27 снарядов. В результате российских ударов погибли два человека.

Добавим, что в ночь на 31 декабря россияне атаковали Украину ударными дронами типа "Shahed". В общей сложности нашим защитникам удалось ликвидировать 21 "шахед".