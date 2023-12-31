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Ночная атака на Одесчину — какие последствия

31 декабря 2023 11:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Ночная атака на Одесчину — какие последствия
Ударные БпЛА. Фото: фотоколлаж
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Ночью российские кафиры атаковали Одесчину ударными беспилотниками. Силы ПВО над регионом уничтожили шесть вражеских "шахедов". Воздушное сражение длилось семь часов.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Известно, что в результате сбития обломками беспилотника в прибрежной зоне Одесского района был вызван пожар на открытой территории. Огонь оперативно ликвидировали. Информации о пострадавших пока нет.

Больше об атаке в Одесской области за 30 декабря

Российские войска еще раз обстреляли Одессу вечером 30 декабря. Кафиры запустили управляемую ракету типа Х-59. Известно, что снаряд прилетел в одно из предприятий.

Напомним, в Одессе и области вчера, 30 декабря, ближе к вечеру звучала воздушная тревога. Мониторинговые каналы сообщали о ракетной опасности. Позже в городе был слышен взрыв.

Атака других областей Украины

Также мы сообщали, что в течение суток российские оккупанты 71 раз атаковали Херсонщину. Они выпустили 380 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ЗУ-23-2, авиации и беспилотников, из которых пять были дроны типа "Shahed". Херсон также оказался под прицелом и атакой врага. Россияне выпустили 27 снарядов. В результате российских ударов погибли два человека.

Добавим, что в ночь на 31 декабря россияне атаковали Украину ударными дронами типа "Shahed". В общей сложности нашим защитникам удалось ликвидировать 21 "шахед".

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