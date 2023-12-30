В Одесі прогриміли вибухи

Вибух у передмісті. Ілюстративне фото: Фото: google

В Одесі повідомляють про вибух. Ворог атакував регіон з Чорного моря, з літака СУ-35. Мешканців закликають лишатися в укриттях.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Повідомлення про вибух. Фото: скриншот

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів Одеського району перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Повідомлення ОВА. Фото: скриншот

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Тим часом деякі телеграмканали повідомляють про приліт у передмісті Одеси.

Повідомлення про приліт. Фото: скриншот

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Нагадаємо, що під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, в Одесі та області сьогодні, 30 грудня, звучить повітряна тривога. Моніторингові канали повідомляють про ракетну небезпеку.

Також ми повідомляли, ворог знову атакував Запорізьку область, сьогодні, 30 грудня. Цього разу під обстрілом опинилося селище Степногірськ. Ушкоджень зазнав житловий будинок і загинув один місцевий житель.