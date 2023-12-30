В Одессе прогремели взрывы
В Одессе сообщают о взрыве. Враг атаковал регион с Черного моря, с самолета СУ-35. Жителей призывают оставаться в укрытиях.
Об этом сообщают местные СМИ.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Одесского района находиться в укрытиях к отбою воздушной тревоги.
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Между тем, некоторые телеграм каналы сообщают о прилете в пригороде Одессы.
Бомбоубежища в Одессе
Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.
Напомним, что во время тревоги все паркинги города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.
Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.
Напомним, в Одессе и области сегодня, 30 декабря, звучит воздушная тревога. Мониторинговые каналы сообщают о ракетной опасности.
Также мы сообщали, что враг снова атаковал Запорожскую область, сегодня, 30 декабря. На этот раз под обстрелом оказался поселок Степногорск. Повреждение получил жилой дом и погиб один местный житель.
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