В Одессе прогремели взрывы

Взрыв в пригороде. Иллюстративное фото: Фото: google

В Одессе сообщают о взрыве. Враг атаковал регион с Черного моря, с самолета СУ-35. Жителей призывают оставаться в укрытиях.

Об этом сообщают местные СМИ.

Читайте также:

Уведомление о взрыве. Фото: скриншот

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Одесского района находиться в укрытиях к отбою воздушной тревоги.

Сообщения ОВА. Фото: скриншот

Новость обновляется...

Между тем, некоторые телеграм каналы сообщают о прилете в пригороде Одессы.

Уведомление о прилете. Фото: скриншот

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Напомним, что во время тревоги все паркинги города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, в Одессе и области сегодня, 30 декабря, звучит воздушная тревога. Мониторинговые каналы сообщают о ракетной опасности.

Также мы сообщали, что враг снова атаковал Запорожскую область, сегодня, 30 декабря. На этот раз под обстрелом оказался поселок Степногорск. Повреждение получил жилой дом и погиб один местный житель.