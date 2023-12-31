Нічна атака на Одещину — які наслідки

Ударні БпЛА. Фото: фотоколаж

Вночі російські окупанти атакували Одещину ударними безпілотниками.

Сили ППО над регіоном знищили шість ворожих "шахедів". Повітряний бій продовжувався сім годин.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Відомо, що унаслідок збиття уламками безпілотника в прибережній зоні Одеського району спричинено пожежу на відкритій території. Вогонь оперативно ліквідували. Інформації про постраждалих наразі немає.

Більше про атаку на Одещині за 30 грудня

Російські війська вкотре обстріляли Одесу увечері 30 грудня. Окупанти запустили керовану ракету типу Х-59. Відомо, що снаряд прилетів до одного з підприємств.

Нагадаємо, в Одесі та області вчора, 30 грудня, ближче до вечора звучала повітряна тривога. Моніторингові канали повідомляли про ракетну небезпеку. Пізніше в місті було чутно вибух.

Атака інших областей України

Також ми повідомляли, що упродовж доби російські окупанти 71 раз атакували Херсонщину. Вони випустили 380 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ЗУ-23-2, авіації та безпілотників, з яких п'ять були дрони типу "Shahed". Місто Херсон також опинилося під прицілом та атакою ворога. Росіяни випустили 27 снарядів. Внаслідок російських ударів загинули дві особи.

Додамо, що в ніч проти 31 грудня росіяни атакували Україну ударними дронами типу "Shahed". Загалом нашим оборонцям вдалося ліквідувати 21 "шахед".