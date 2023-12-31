Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Нічна атака на Одещину — які наслідки arrow

Нічна атака на Одещину — які наслідки

31 грудня 2023 11:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Нічна атака на Одещину — які наслідки
Ударні БпЛА. Фото: фотоколаж
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Вночі російські окупанти атакували Одещину ударними безпілотниками.
Сили ППО над регіоном знищили шість ворожих "шахедів". Повітряний бій продовжувався сім годин.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Читайте також:

Відомо, що унаслідок збиття уламками безпілотника в прибережній зоні Одеського району спричинено пожежу на відкритій території. Вогонь оперативно ліквідували. Інформації про постраждалих наразі немає. 

Більше про атаку на Одещині за 30 грудня

Російські війська вкотре обстріляли Одесу увечері 30 грудня. Окупанти запустили  керовану ракету типу Х-59. Відомо, що снаряд прилетів до одного з підприємств. 

Нагадаємо, в Одесі та області вчора, 30 грудня, ближче до вечора звучала повітряна тривога. Моніторингові канали повідомляли про ракетну небезпеку. Пізніше в місті було чутно вибух

Атака інших областей України

Також ми повідомляли, що упродовж доби російські окупанти 71 раз атакували Херсонщину. Вони випустили 380 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ЗУ-23-2, авіації та безпілотників, з яких п'ять були дрони типу "Shahed". Місто Херсон також опинилося під прицілом та атакою ворога. Росіяни випустили 27 снарядів. Внаслідок російських ударів загинули дві особи.

Додамо, що в ніч проти 31 грудня росіяни атакували Україну ударними дронами типу "Shahed". Загалом нашим оборонцям вдалося ліквідувати 21 "шахед".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

Актуальне по темі