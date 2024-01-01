В ГСЧС показали разрушения в Одесской области в результате ночной атаки РФ

Спасатели на месте падения обломков БпЛА в Одесской области. Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области

В новогоднюю ночь армия РФ атаковала Одесскую область "шахедами". В результате чего один человек погиб, еще трое получили ранения.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

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Ликвидация последствий вражеской атаки

Отмечается, что пострадавшие были госпитализированы в больницу.

Спасатели на месте падения обломков БпЛА в Одесской области. Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области

Из-за падения нескольких дронов повреждены жилые дома в регионе.

Спасатели на месте падения обломков БпЛА в Одесской области. Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области

"99 спасателей и 26 единиц пожарно-спасательной техники были задействованы в местах ликвидации последствий ночного террора", — добавили в сообщении.

Спасатель на месте падения обломков БпЛА в Одесской области. Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области

Атака на Одесскую область в новогоднюю ночь

Ночью 31 декабря в Одессе раздались взрывы. В городе сработало ПВО. В результате падения "шахеда" горела многоэтажка.

Позже начальник Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, что ночью в результате вражеской атаки дронами есть прямые и осколочные попадания в жилые дома города. Спасатели уже локализовали пожары. На местах оказывается оперативная помощь, все соответствующие службы работают.

В свою очередь руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что в новогоднюю ночь над Одесской областью силы ПВО сбили около 30 ударных дронов типа Shahed-136/131. Всего над регионом пролетали более шести десятков беспилотников.