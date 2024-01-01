Гуменюк розповіла подробиці нічної атаки на Одещину

Керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

У новорічну ніч над Одеською областю сили ППО збили близько 30 ударних дронів типу Shahed-136/131. Загалом над регіоном пролітали понад шістьох десятків безпілотників.

Про це повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Гуменюк розповіла, що під час ворожої атаки сьогодні вночі сили ППО збили над Одещиною близько 30 ударних безпілотників. Загалом, у новорічну ніч зафіксовано проліт понад шістьох десятків безпілотників над регіоном.

"За попередніми даними, в нашій зоні відповідальності ми спостерігали проліт понад шістьох десятків безпілотників, з яких 50+ було знищено. Абсолютна більшість на Одещині — близько трьох десятків дронів було збито", — розповіла вона.

Керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня також зазначила, що, попри ефективну роботу Повітряних сил, все ж є влучання в один з об'єктів портової інфраструктури, де спалахнула пожежа. На щастя, рятувальники оперативно її ліквідували і люди не постраждали.

"Знов доведено бойовою роботою, що навіть збитий безпілотник може нести багато небезпеки в собі, тому що спрямовані через житлові квартали. Вони вже в збитому стані досягали землі або, влучаючи в будівлю, створювали потужну вибухову хвилю, яка руйнувала об'єкти навколо", — зазначила Наталя Гуменюк.

Водночас в ВМС повідомили, що наразі в Чорному морі перебуває п'ять російських кораблів, серед яких три — носії крилатих ракет "Калібр". Загальний залп може сягати 24 ракет. Українців закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Нагадаємо, в Одеській ОВА розповіли, що внаслідок нічної атаки в Одесі постраждали дев’ять людей: один загиблий, троє ушпиталені.

Також відомо, що за час війни Росія атакувала Одеський регіон понад 200 разів. Тільки за 2023 рік сталося понад 40 влучань по об’єктах інфраструктури, різних закладах та житлових будинках.