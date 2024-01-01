Гуменюк рассказала подробности ночной атаки на Одесскую область

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

В новогоднюю ночь над Одесской областью силы ПВО сбили около 30 ударных дронов типа "Shahed-136/131". Всего над регионом пролетали более шести десятков беспилотников.

Об этом сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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Гуменюк рассказала, что во время вражеской атаки сегодня ночью силы ПВО сбили над Одесской областью около 30 ударных беспилотников. В новогоднюю ночь зафиксирован пролет более шести десятков беспилотников над регионом.

"По предварительным данным, в нашей зоне ответственности мы наблюдали пролет более шести десятков беспилотников, из которых 50+ было уничтожено. Абсолютное большинство в Одесской области — около трех десятков дронов было сбито", — рассказала она.

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга также отметила, что, несмотря на эффективную работу Воздушных сил, все же есть попадание в один из объектов портовой инфраструктуры, где вспыхнул пожар. К счастью, спасатели оперативно его ликвидировали, и люди не пострадали.

"Снова доказано боевой работой, что даже сбитый беспилотник может нести много опасностей в себе, потому что направлены через жилые кварталы. Они уже во взбитом состоянии достигали земли и или попадая в здание создавали мощную взрывную волну, разрушавшую объекты вокруг", — отметила Наталья Гуменюк.

В то же время в ВМС сообщили, что в настоящее время в Черном море находится пять российских кораблей, среди которых три — носители крылатых ракет "Калибр". Общий залп может достигать 24 ракет. Украинцев призвали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Напомним, в Одесской ОВА рассказали, что в результате ночной атаки в Одессе пострадали девять человек: один погибший, трое госпитализированы.

Также известно, что за время войны Россия атаковала Одесский регион более 200 раз. Только за 2023 год произошло более 40 попаданий по объектам инфраструктуры, разным заведениям и жилым домам.