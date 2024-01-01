В Одесской области в результате российских обстрелов погиб 15-летний подросток
В Одесской области из-за ночной вражеской атаки погиб 15-летний подросток, еще три человека получили ранения. Стражи порядка уже начали фиксировать последствия очередного преступления армии РФ.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Последствия российской атаки на Одесскую область
"В результате атаки погиб 15-летний подросток. Три человека с ранениями и ожогами госпитализированы, еще четверо получили медицинскую помощь на месте и продолжают лечение амбулаторно", — отметил он.
По его словам, украинским защитникам удалось уничтожить над Одесской областью 28 беспилотников.
"Часть дронов около полуночи враг сознательно направил на жилые кварталы спальных районов Одессы и пригород, где люди в собственных домах собирались семьями встретить Новый год", — добавил Кипер.
Повреждения в городе и области
Отмечается, что из-за падения сбитых "шахедов" были повреждены три многоквартирных высотных дома, три частных домовладений и хозяйственные постройки.
Также в одном из припортовых терминалов из-за попадания произошел пожар, он был быстро ликвидирован. К счастью, люди не пострадали.
"Я еще раз очень и очень прошу: не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Спускайтесь в укрытие, в случае опасности, берегите себя и своих близких!" — призвал глава Одесской ОВА.
Атака РФ на Одесскую область в новогоднюю ночь
Ночью 31 декабря в Одессе раздались взрывы. В городе сработала ПВО. В результате падения "шахеда" горела многоэтажка.
Позже начальник Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, что ночью в результате вражеской атаки дронами есть прямые и осколочные попадания в жилые дома города. Спасатели уже локализовали пожары. На местах оказывается оперативная помощь, все соответствующие службы работают.
В свою очередь руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что в новогоднюю ночь над Одесской областью силы ПВО сбили около 30 ударных дронов типа Shahed-136/131. Всего над регионом пролетали более шести десятков беспилотников.
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