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В Одесской области в результате российских обстрелов погиб 15-летний подросток

1 января 2024 09:41
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Одесской области в результате российских обстрелов погиб 15-летний подросток
Последствия обстрелов РФ. Фото: Олег Кипер
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Одесской области из-за ночной вражеской атаки погиб 15-летний подросток, еще три человека получили ранения. Стражи порядка уже начали фиксировать последствия очередного преступления армии РФ.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Последствия российской атаки на Одесскую область

"В результате атаки погиб 15-летний подросток. Три человека с ранениями и ожогами госпитализированы, еще четверо получили медицинскую помощь на месте и продолжают лечение амбулаторно", — отметил он.

последствия обстрелов в Одесской области
Спасатели на месте обстрела. Фото: Олег Кипер

По его словам, украинским защитникам удалось уничтожить над Одесской областью 28 беспилотников.

"Часть дронов около полуночи враг сознательно направил на жилые кварталы спальных районов Одессы и пригород, где люди в собственных домах собирались семьями встретить Новый год", — добавил Кипер.

последствия обстрелов в Одесской области
Последствия обстрелов РФ. Фото: Олег Кипер

Повреждения в городе и области

Отмечается, что из-за падения сбитых "шахедов" были повреждены три многоквартирных высотных дома, три частных домовладений и хозяйственные постройки.

последствия обстрелов в Одесской области
Последствия обстрелов РФ. Фото: Олег Кипер

Также в одном из припортовых терминалов из-за попадания произошел пожар, он был быстро ликвидирован. К счастью, люди не пострадали.

"Я еще раз очень и очень прошу: не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Спускайтесь в укрытие, в случае опасности, берегите себя и своих близких!" — призвал глава Одесской ОВА.

Атака РФ на Одесскую область в новогоднюю ночь

Ночью 31 декабря в Одессе раздались взрывы. В городе сработала ПВО. В результате падения "шахеда" горела многоэтажка.

Позже начальник Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, что ночью в результате вражеской атаки дронами есть прямые и осколочные попадания в жилые дома города. Спасатели уже локализовали пожары. На местах оказывается оперативная помощь, все соответствующие службы работают.

В свою очередь руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что в новогоднюю ночь над Одесской областью силы ПВО сбили около 30 ударных дронов типа Shahed-136/131. Всего над регионом пролетали более шести десятков беспилотников.

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