Одесские пограничники показали, как уничтожали ночью вражеские дроны

Момент уничтожения дрона. Фото: скриншот

Сегодня ночью россияне выпустили по югу Украины рекордное количество ударных дронов-камикадзе, большинство из которых удалось ликвидировать. Пограничники Одесского отряда показали момент уничтожения очередной партии "шахедов", атаковавших регион.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

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По информации ведомства, пограничники в течение 11 часов подряд отражали атаки врага.

"Мобильные огневые группы Одесского пограничного отряда "сняли" с неба 4 вражеских беспилотника, еще один сбили военнослужащие Морской охраны Госпогранслужбы. От плотного огня пораженные дроны-камикадзе разлетелись вдребезги", — говорится в сообщении.

Сколько всего уничтожили дронов на юге

Всего в новогоднюю ночь силы противовоздушной обороны на юге сбили 51 БпЛА типа Shahed-131/136, из которых:

на Одесчине — 28,

на Николаевщине — 18,

на Виннитчине — 5,

на Днепропетровщине — 2,

на Херсонщине и Кировоградщине — по одному.

Напомним, в новогоднюю ночь 2024 года российские оккупанты применили рекордное количество "шахедов" для того, чтобы атаковать Украину. Однако нашим защитникам удалось уничтожить 87 вражеских беспилотников из 90.

Также писали, что для пострадавших от вражеских атак одесситов в городе открылись оперативные штабы помощи. Они развернуты в Пересыпском, Приморском и Хаджибейском районах города, куда может обратиться каждый, кто в этом нуждается.