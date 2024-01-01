Ночь для Одессы была критически опасной — Гуменюк об атаке "шахедов"

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Новогодняя ночь для одесситов была критически опасна, враг в течение нескольких часов атаковал город дронами-камикадзе. Областной центр на берегу Черного моря стал основным направлением удара РФ.

Об этом журналистам Новини.LIVE сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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По информации военной, несколько групп дронов были выпущены с территории временно оккупированного Крыма и восточного побережья Азовского моря.

"Работа была очень мощной, группы дронов заходили разными направлениями. Однако были целенаправленно выпущены по жилым кварталам города-миллионника. В разных районах города люди фиксировали пролеты "шахедов" прямо между домами", — сказала Гуменюк.

Враг пытается дискредитировать силы ПВО

Кроме того, военная отметила, что такие удары очень быстро координируются пророссийскими пабликами, которые в режиме реального времени публикуют фото и видео боевой работы ПВО. Таким образом, они пытаются во всем обвинить Украину, игнорируя тот факт, что вражеские дроны пролетают на критической близости к жилым домам. На такой высоте их почти невозможно сбить без последствий гражданской инфраструктуры.

"Они пытаются всеми силами дискредитировать силы противовоздушной обороны, которые достаточно результативно работают против вражеских атак. Именно такую повестку пытаются разогнать, но если бы не было атаки, не было бы и таких последствий", — добавила спикер "Юга".

Напомним, сегодня ночью россияне выпустили по югу Украины рекордное количество ударных дронов-камикадзе, большинство из которых удалось ликвидировать. Пограничники Одесского отряда показали момент уничтожения очередной партии "шахедов", атаковавших регион.