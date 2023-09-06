Нічна атака безпілотників на Одещину: є загиблі та влучання
У ніч проти 6 вересня російські окупанти атакували безпілотниками Одеську область. Внаслідок обстрілів загинула одна людина.
Про це повідомили Сили оборони півдня України.
Нічна атака дроні на Одещину
Цієї ночі ворог вкотре атакував південь Одещини ударними дронами. Силами протиповітряної оборони знищено 15 безпілотних літальних апаратів типу "Shahed-136", однак є й влучання.
"У кількох населених пунктах Подунав'я зафіксовані руйнування та пожежі. Пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктур: агропідприємства, елеватори, складські та адміністративні будівлі", — йдеться у повідомленні.
Внаслідок обстрілу одна людина загинула.
Нагадаємо, у ніч проти 6 вересня росіяни здійснили черговий обстріл України ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами. Українській ППО вдалося знищити 23 повітряні цілі з 33.