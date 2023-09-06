Нічна атака безпілотників на Одещину: є загиблі та влучання

Наслідки нічних обстрілів Одещини. Фото: ДСНС

У ніч проти 6 вересня російські окупанти атакували безпілотниками Одеську область. Внаслідок обстрілів загинула одна людина.

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

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Цієї ночі ворог вкотре атакував південь Одещини ударними дронами. Силами протиповітряної оборони знищено 15 безпілотних літальних апаратів типу "Shahed-136", однак є й влучання.

"У кількох населених пунктах Подунав'я зафіксовані руйнування та пожежі. Пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктур: агропідприємства, елеватори, складські та адміністративні будівлі", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу одна людина загинула.

Наслідки нічних обстрілів Одещини. Фото: ДСНС

Нагадаємо, у ніч проти 6 вересня росіяни здійснили черговий обстріл України ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами. Українській ППО вдалося знищити 23 повітряні цілі з 33.