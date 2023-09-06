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Нічна атака безпілотників на Одещину: є загиблі та влучання

6 вересня 2023 09:42
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Нічна атака безпілотників на Одещину: є загиблі та влучання
Наслідки нічних обстрілів Одещини. Фото: ДСНС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У ніч проти 6 вересня російські окупанти атакували безпілотниками Одеську область. Внаслідок обстрілів загинула одна людина.

Про це повідомили Сили оборони півдня України

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Цієї ночі ворог вкотре атакував південь Одещини ударними дронами. Силами протиповітряної оборони знищено 15 безпілотних літальних апаратів типу  "Shahed-136", однак є й влучання.

"У кількох населених пунктах Подунав'я зафіксовані руйнування та пожежі. Пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктур: агропідприємства, елеватори, складські та  адміністративні будівлі", — йдеться у повідомленні. 

Внаслідок обстрілу одна людина загинула. 

обстріли Одеської області 6 вересня
Наслідки нічних обстрілів Одещини. Фото: ДСНС

скріншот

Нагадаємо, у ніч проти 6 вересня росіяни здійснили черговий обстріл України ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами. Українській ППО вдалося знищити 23 повітряні цілі з 33.

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