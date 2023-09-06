Ночная атака беспилотников на Одесскую область: есть погибшие и попадание
В ночь на 6 сентября российские оккупанты атаковали беспилотниками Одесскую область. В результате обстрелов погиб один человек.
Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.
Ночная атака дроны на Одесскую область
Этой ночью враг еще раз атаковал юг Одесской области ударными дронами. Силами противовоздушной обороны уничтожено 15 беспилотных летательных аппаратов типа Shahed-136, однако есть и попадание.
"В нескольких населенных пунктах Подунавья зафиксированы разрушения и пожары. Повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктур: агропредприятия, элеваторы, складские и административные здания", — говорится в сообщении.
В результате обстрела один человек погиб.\
Напомним, в ночь на 6 сентября россияне совершили очередной обстрел Украины ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными дронами. Украинскому ПВО удалось уничтожить 23 воздушных целей из 33.