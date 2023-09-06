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Ночная атака беспилотников на Одесскую область: есть погибшие и попадание

6 сентября 2023 09:42
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Ночная атака беспилотников на Одесскую область: есть погибшие и попадание
Последствия ночных обстрелов Одесской области. Фото: ГСЧС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В ночь на 6 сентября российские оккупанты атаковали беспилотниками Одесскую область. В результате обстрелов погиб один человек.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

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Этой ночью враг еще раз атаковал юг Одесской области ударными дронами. Силами противовоздушной обороны уничтожено 15 беспилотных летательных аппаратов типа Shahed-136, однако есть и попадание.

"В нескольких населенных пунктах Подунавья зафиксированы разрушения и пожары. Повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктур: агропредприятия, элеваторы, складские и административные здания", — говорится в сообщении.

В результате обстрела один человек погиб.\

обстріли Одеської області 6 вересня
Последствия ночных обстрелов Одесской области. Фото: ГСЧС

скріншот

Напомним, в ночь на 6 сентября россияне совершили очередной обстрел Украины ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными дронами. Украинскому ПВО удалось уничтожить 23 воздушных целей из 33.

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