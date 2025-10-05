Відео
Україна
Головна Одеса Нічна атака дронів на Одещину — стали відомі наслідки

Нічна атака дронів на Одещину — стали відомі наслідки

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 15:40
Атака шахедів на Одещину — всі дрони знищені ППО
Шахеди в небі. Фото ілюстративне: Сили оборони Півдня

Вночі над Одещиною знову лунали вибухи. Ворог атакував область ударними безпілотниками типу "шахед". В області була активна бойова робота. На щастя, ніхто не постраждав.

Про це в ефірі "Суспільне. Студія" розповів перший заступник начальника Одеської ОВА Олександр Харлов.

Читайте також:

Атака на Одещину

Олександр Харлов повідомив, що сили протиповітряної оборони знищили всі цілі, які летіли в напрямку регіону. На щастя, уламки не завдали шкоди: немає ані жертв, ані руйнувань. Кілька десятків дронів цього разу пролетіли транзитом через область. Саме тому вночі було гучно, однак наслідків для мешканців не зафіксовано.

"Сили ППО спрацювали ефективно — всі дрони, що летіли на Одещину, були знищені. Головне, що цього разу обійшлося без постраждалих і пошкоджень", — зазначив Харлов.

Зазначимо, що вибухи було чутно в Одусі близько 02:29 ночі. Дрони атакували місто та область ударними БпЛА. Відбій дали вже о 03:09 ночі.

Нагадаємо, ми писали, про те, скільки скільки цілей знищили сили ППО цієї ночі в небі над Україною. Крім того, прикордонники показали, як збивали російські дрони над Одещиною.

Одеса Одеська область Новини Одеси дрони атака Шахед
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
