Атака шахедов в Одесской области - все дроны уничтожены ПВО

Ночью над Одесской областью снова раздавались взрывы. Враг атаковал область ударными беспилотниками типа "шахед". В области была активная боевая работа. К счастью, никто не пострадал.

Об этом в эфире "Суспильне. Студия" рассказал первый заместитель начальника Одесской ОГА Александр Харлов.

Атака на Одесскую область

Александр Харлов сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили все цели, которые летели в направлении региона. К счастью, обломки не нанесли вреда: нет ни жертв, ни разрушений. Несколько десятков дронов на этот раз пролетели транзитом через область. Именно поэтому ночью было шумно, однако последствий для жителей не зафиксировано.

"Силы ПВО сработали эффективно — все дроны, летевшие в Одесскую область, были уничтожены. Главное, что на этот раз обошлось без пострадавших и повреждений", — отметил Харлов.

Отметим, что взрывы были слышны в Одухе около 02:29 ночи. Дроны атаковали город и область ударными БпЛА. Отбой дали уже в 03:09 ночи.

