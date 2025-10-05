Атака шахедов в Одесской области - все дроны уничтожены ПВО

Ночная атака дронов на Одесчину — стали известны последствия
Ночью над Одесской областью снова раздавались взрывы. Враг атаковал область ударными беспилотниками типа "шахед". В области была активная боевая работа. К счастью, никто не пострадал.
Об этом в эфире "Суспильне. Студия" рассказал первый заместитель начальника Одесской ОГА Александр Харлов.
Атака на Одесскую область
Александр Харлов сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили все цели, которые летели в направлении региона. К счастью, обломки не нанесли вреда: нет ни жертв, ни разрушений. Несколько десятков дронов на этот раз пролетели транзитом через область. Именно поэтому ночью было шумно, однако последствий для жителей не зафиксировано.
"Силы ПВО сработали эффективно — все дроны, летевшие в Одесскую область, были уничтожены. Главное, что на этот раз обошлось без пострадавших и повреждений", — отметил Харлов.
Отметим, что взрывы были слышны в Одухе около 02:29 ночи. Дроны атаковали город и область ударными БпЛА. Отбой дали уже в 03:09 ночи.
