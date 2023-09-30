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Нічна атака дронів: скільки знищили над Одещиною

30 вересня 2023 10:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Нічна атака дронів на південь
Росіяни запускають дрони. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Ніч проти 30 вересня в Одеській області минула під сигнали повітряної тривоги. Ворог вкотре атакував південь України ударними БпЛА з території тимчасово окупованого Криму, на жаль, є влучання.

Про це в етері телемарафону повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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"Якщо ми говоримо про південь України, зокрема Одеський регіон, то сигнал повітряної тривоги тривав чотири години три хвилини, починаючи з вечора 29 вересня і до другої ночі 30 вересня. Ворог активно використовував саме "Шахеди", атакував Одеську область за різними маршрутами. Сьогодні вони були дуже заплутаними. Була бойова робота Сил протиповітряної оборони. Зараз інформація уточнюється", — сказав речник УДА. 

Скільки дронів знищили

  • над Одещиною — 6;
  • над Миколаївщиною — 4;
  • над Вінничиною — 20. Відомо про влучання у Калинівській громаді, проте інформації про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, цієї ночі ворог атакував Україну більш ніж двадцятьма безпілотниками Shahed. Силам протиповітряної оборони вдалося збити більшість ворожих цілей.

Також ми писали, що 30 вересня стався вибух на електропідстанції у місті Погар Брянської області. Воно знаходиться за 30 кілометрів від кордону з Україною. За словами місцевих мешканців, в окрузі повністю зникло світло.

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