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Ночная атака дронов: сколько уничтожили над Одесчиной

30 сентября 2023 10:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Ночная атака дронов на юг
Россияне запускают дроны. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Ночь 30 сентября в Одесской области прошла под сигналы воздушной тревоги. Враг раз атаковал юг Украины ударными БпЛА с территории временно оккупированного Крыма, к сожалению есть попадания.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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"Если мы говорим о юге Украины, в частности Одесском регионе, то сигнал воздушной тревоги длился четыре часа три минуты, начиная с вечера 29 сентября и до двух ночи 30 сентября. Враг активно использовал именно "Шахеды", атаковал Одесскую область по разным маршрутам. Сегодня они были очень запутаны. Была боевая работа Сил противовоздушной обороны. Сейчас информация уточняется", — сказал спикер УДА.

Сколько дронов уничтожили

  • над Одесщиной — 6;
  • над Николаевщиной — 4;
  • над Винничиной — 20. Известно о попадании в Калиновской громаде, однако информации о пострадавших не поступало.

Напомним, этой ночью враг атаковал Украину более чем двадцатью беспилотниками "Shahed". Силам противовоздушной обороны удалось сбить большинство враждебных целей.

Также мы писали, что 30 сентября произошел взрыв на электроподстанции в городе Погар Брянской области. Оно находится в 30 километрах от границы с Украиной. По словам местных жителей, в округе полностью пропал свет.

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