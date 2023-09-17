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Росіяни намагаються виснажити сили ППО: Братчук про обстріл Одещини

17 вересня 2023 13:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Росіяни намагаються виснажити сили ППО
Наслідки влучання у припортову інфраструктуру. Фото: Суспільне
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні вночі ворог двома хвилями атакував південь Одеської області дронами та ракетами. Також над регіоном було помічено розвідувальний БпЛА окупантів, який, ймовірно, коригував ракети.

Про це в етері телемарафону  повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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За його словами, росіяни намагаються атакувати все те, що визначає сенс життя для українців це: цивільну інфраструктуру та сховища зі збіжжям. Але ця атака була очікувана. 

"Напружила певна оперативна пауза, під час якої не було атак кілька днів поспіль. Ворог накопичував дрони-камікадзе та ракети, які сьогодні вночі й застосував", — сказав Братчук. 

Також, на його думку, найскладнішим було саме маневрування ракет. Вони сьогодні кружляли, намагалися виснажити сили ППО, а найголовніше — заплутати. 

Атаки на портову інфраструктуру

Після початку дії гуманітарних коридорів з портів Великої Одеси росіяни активніше почали обстрілювати припортову інфраструктуру півдня. Таким чином вони намагаються залякати цивільні судна та схилити Захід до виконання їхніх вимог.

"Позиція України, що з ворогом домовлятися ніхто не буде та не йтиме на ультиматуми, дратує росіян. І вже видно, що майбутня зернова угода (якщо вона буде) зможе працювати й без участі країни-агресорки", — наголосив речник УДА. 

Нагадаємо, тенденція поступового знищення Чорноморського флоту Російської Федерації набиратиме обертів, попри чисельні переваги ворога. Наразі вони почали "ховати" свої кораблі у найвіддаленіших куточках моря.

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