Росіяни намагаються виснажити сили ППО

Наслідки влучання у припортову інфраструктуру. Фото: Суспільне

Сьогодні вночі ворог двома хвилями атакував південь Одеської області дронами та ракетами. Також над регіоном було помічено розвідувальний БпЛА окупантів, який, ймовірно, коригував ракети.

Про це в етері телемарафону повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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За його словами, росіяни намагаються атакувати все те, що визначає сенс життя для українців це: цивільну інфраструктуру та сховища зі збіжжям. Але ця атака була очікувана.

"Напружила певна оперативна пауза, під час якої не було атак кілька днів поспіль. Ворог накопичував дрони-камікадзе та ракети, які сьогодні вночі й застосував", — сказав Братчук.

Також, на його думку, найскладнішим було саме маневрування ракет. Вони сьогодні кружляли, намагалися виснажити сили ППО, а найголовніше — заплутати.

Атаки на портову інфраструктуру

Після початку дії гуманітарних коридорів з портів Великої Одеси росіяни активніше почали обстрілювати припортову інфраструктуру півдня. Таким чином вони намагаються залякати цивільні судна та схилити Захід до виконання їхніх вимог.

"Позиція України, що з ворогом домовлятися ніхто не буде та не йтиме на ультиматуми, дратує росіян. І вже видно, що майбутня зернова угода (якщо вона буде) зможе працювати й без участі країни-агресорки", — наголосив речник УДА.

Нагадаємо, тенденція поступового знищення Чорноморського флоту Російської Федерації набиратиме обертів, попри чисельні переваги ворога. Наразі вони почали "ховати" свої кораблі у найвіддаленіших куточках моря.