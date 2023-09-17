Россияне пытаются истощить силы ПВО

Последствия попадания в припортовую инфраструктуру. Фото: Суспильне

Сегодня ночью враг двумя волнами атаковал юг Одесской области дронами и ракетами. Также над регионом был замечен разведывательный БпЛА оккупантов, который, вероятно, корректировал ракеты.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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По его словам, россияне пытаются атаковать все то, что определяет смысл жизни для украинцев: гражданскую инфраструктуру и хранилища с зерном. Но эта атака была ожидаема.

"Напрягла определенная оперативная пауза, во время которой не было атак несколько дней подряд. Враг накапливал дроны-камикадзе и ракеты, которые сегодня ночью и применил", — сказал Братчук.

Также, по его мнению, самым сложным было именно маневрирование ракет. Они сегодня кружили, пытались истощить силы ПВО, а самое главное — запутать.

Атаки на портовую инфраструктуру

После начала действия гуманитарных коридоров из портов Большой Одессы россияне активнее начали обстреливать припортовую инфраструктуру юга. Таким образом они пытаются запугать гражданские суда и склонить Запад к выполнению их требований.

"Позиция Украины, что с врагом договариваться никто не будет и не будет идти на ультиматумы, раздражает россиян. И уже видно, что будущее зерновое соглашение (если оно будет) сможет работать и без участия страны-агрессора", — подчеркнул спикер УДА.

Напомним, тенденция постепенного уничтожения Черноморского флота Российской Федерации будет набирать обороты, несмотря на многочисленные преимущества врага. Пока они начали "прятать" свои корабли в самых отдаленных уголках моря.