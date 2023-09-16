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Оперативна ситуація у Чорному морі змінюється на користь ЗСУ, — Братчук

16 вересня 2023 15:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Оперативна ситуація у Чорному морі змінюється на користь ЗСУ
Знищення десантного корабля РФ. Фото: скриншот з відео
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Тенденція поступового знищення Чорноморського флоту Російської Федерації буде набирати обертів, попри чисельні переваги ворога. Наразі вони почали "ховати" свої кораблі у найвіддаленіших куточках моря.

Про це в етері телемарафону  повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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За його словами, рік тому Збройні сили України навіть мріяти не могли про такі результати майже щоденних "морських боїв.

"Оперативна ситуація у Чорному морі якісно змінюється на користь ЗСУ, завдяки цим ударам. І вони обов'язково продовжаться", — сказав спікер добровольчої армії. 

Розосередження флоту

На думку Братчука, наразі росіяни намагаються розробити нову стратегію захисту своїх кораблів, адже у тимчасово окупованому Криму вони перебувають на "мушці".

"Росіяни зараз бояться перебувати у пунктах базування через те, що знищені кораблі були ліквідовані у головній базі Чорноморського флоту РФ, яка мала б бути найбільш захищеною, але прилетіло саме туди. Саме тому ворог виводить свої кораблі з пунктів базування, щоб розосередити їх у морі. У них є в планах відводити кораблі до Новоросійська, але це не стовідсоткова гарантія, що вони там сховаються", — додав речник УДА. 

Нагадаємо, у ніч з 12 на 13 вересня ЗСУ завдали серйозних пошкоджень морському заводу в тимчасово окупованому Севастополі. Територія підприємства випалена, обладнання зруйноване.

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