Оперативна ситуація у Чорному морі змінюється на користь ЗСУ

Знищення десантного корабля РФ. Фото: скриншот з відео

Тенденція поступового знищення Чорноморського флоту Російської Федерації буде набирати обертів, попри чисельні переваги ворога. Наразі вони почали "ховати" свої кораблі у найвіддаленіших куточках моря.

Про це в етері телемарафону повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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За його словами, рік тому Збройні сили України навіть мріяти не могли про такі результати майже щоденних "морських боїв.

"Оперативна ситуація у Чорному морі якісно змінюється на користь ЗСУ, завдяки цим ударам. І вони обов'язково продовжаться", — сказав спікер добровольчої армії.

Розосередження флоту

На думку Братчука, наразі росіяни намагаються розробити нову стратегію захисту своїх кораблів, адже у тимчасово окупованому Криму вони перебувають на "мушці".

"Росіяни зараз бояться перебувати у пунктах базування через те, що знищені кораблі були ліквідовані у головній базі Чорноморського флоту РФ, яка мала б бути найбільш захищеною, але прилетіло саме туди. Саме тому ворог виводить свої кораблі з пунктів базування, щоб розосередити їх у морі. У них є в планах відводити кораблі до Новоросійська, але це не стовідсоткова гарантія, що вони там сховаються", — додав речник УДА.

Нагадаємо, у ніч з 12 на 13 вересня ЗСУ завдали серйозних пошкоджень морському заводу в тимчасово окупованому Севастополі. Територія підприємства випалена, обладнання зруйноване.