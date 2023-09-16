Оперативна ситуація у Чорному морі змінюється на користь ЗСУ, — Братчук
Тенденція поступового знищення Чорноморського флоту Російської Федерації буде набирати обертів, попри чисельні переваги ворога. Наразі вони почали "ховати" свої кораблі у найвіддаленіших куточках моря.
Про це в етері телемарафону повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.
За його словами, рік тому Збройні сили України навіть мріяти не могли про такі результати майже щоденних "морських боїв.
"Оперативна ситуація у Чорному морі якісно змінюється на користь ЗСУ, завдяки цим ударам. І вони обов'язково продовжаться", — сказав спікер добровольчої армії.
Розосередження флоту
На думку Братчука, наразі росіяни намагаються розробити нову стратегію захисту своїх кораблів, адже у тимчасово окупованому Криму вони перебувають на "мушці".
"Росіяни зараз бояться перебувати у пунктах базування через те, що знищені кораблі були ліквідовані у головній базі Чорноморського флоту РФ, яка мала б бути найбільш захищеною, але прилетіло саме туди. Саме тому ворог виводить свої кораблі з пунктів базування, щоб розосередити їх у морі. У них є в планах відводити кораблі до Новоросійська, але це не стовідсоткова гарантія, що вони там сховаються", — додав речник УДА.
Нагадаємо, у ніч з 12 на 13 вересня ЗСУ завдали серйозних пошкоджень морському заводу в тимчасово окупованому Севастополі. Територія підприємства випалена, обладнання зруйноване.