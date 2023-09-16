Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Оперативная ситуация в Черном море меняется в пользу ВСУ, — Братчук arrow

Оперативная ситуация в Черном море меняется в пользу ВСУ, — Братчук

16 сентября 2023 15:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Оперативная ситуация в Черном море меняется в пользу ВСУ
Уничтожение десантного корабля РФ. Фото: скриншот с видео
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Тенденция постепенного уничтожения Черноморского флота Российской Федерации будет набирать обороты, несмотря на многочисленные преимущества врага. Пока они начали "прятать" свои корабли в самых отдаленных уголках моря.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Читайте также:

По его словам, год назад Вооруженные силы Украины даже мечтать не могли о таких результатах почти ежедневных морских боев.

"Оперативная ситуация в Черном море качественно меняется в пользу ВСУ, благодаря этим ударам. И они обязательно продолжатся", — сказал спикер добровольческой армии.

Рассредоточение флота

По мнению Братчука, россияне пытаются разработать новую стратегию защиты своих кораблей, ведь во временно оккупированном Крыму они находятся на "мушке".

"Россияне сейчас боятся находиться в пунктах базирования из-за того, что уничтоженные корабли были ликвидированы в главной базе Черноморского флота РФ, которая должна быть наиболее защищенной, но прилетело именно туда. Именно поэтому враг выводит свои корабли из пунктов базирования, чтобы рассредоточить их в море. У них есть в планах отводить корабли в Новороссийск, но это не стопроцентная гарантия, что они там спрячутся", — добавил спикер УГА.

Напомним, в ночь с 12 на 13 сентября ВСУ нанесли серьезные повреждения морскому заводу во временно оккупированном Севастополе. Территория предприятия выжжена, оборудование разрушено.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

None

"Наша справа": деньги на дождевые канализации выделяют, а Киев продолжает затапливать

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз