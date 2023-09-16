Оперативная ситуация в Черном море меняется в пользу ВСУ

Уничтожение десантного корабля РФ. Фото: скриншот с видео

Тенденция постепенного уничтожения Черноморского флота Российской Федерации будет набирать обороты, несмотря на многочисленные преимущества врага. Пока они начали "прятать" свои корабли в самых отдаленных уголках моря.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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По его словам, год назад Вооруженные силы Украины даже мечтать не могли о таких результатах почти ежедневных морских боев.

"Оперативная ситуация в Черном море качественно меняется в пользу ВСУ, благодаря этим ударам. И они обязательно продолжатся", — сказал спикер добровольческой армии.

Рассредоточение флота

По мнению Братчука, россияне пытаются разработать новую стратегию защиты своих кораблей, ведь во временно оккупированном Крыму они находятся на "мушке".

"Россияне сейчас боятся находиться в пунктах базирования из-за того, что уничтоженные корабли были ликвидированы в главной базе Черноморского флота РФ, которая должна быть наиболее защищенной, но прилетело именно туда. Именно поэтому враг выводит свои корабли из пунктов базирования, чтобы рассредоточить их в море. У них есть в планах отводить корабли в Новороссийск, но это не стопроцентная гарантия, что они там спрячутся", — добавил спикер УГА.

Напомним, в ночь с 12 на 13 сентября ВСУ нанесли серьезные повреждения морскому заводу во временно оккупированном Севастополе. Территория предприятия выжжена, оборудование разрушено.