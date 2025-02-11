Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Нічна атака на Одещину — подробиці бою arrow

Нічна атака на Одещину — подробиці бою

11 лютого 2025 13:25
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
У ніч на 11 лютого РФ знову атакувала наш регіон ударними дронами
Військовий протиповітряної оборони. Фото: Новинарня
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

У ніч на 11 лютого РФ знову атакувала наш регіон ударними дронами. Силами протиповітряної оборони півдня України було збито 10 ворожих ударних БпЛА типу "Shahed" та інших безпілотників, проте один об'єкт ППО локаційно втратили.

По це повідомили у Повітряному командуванні Південь

Читайте також:

Атака на Південьу

Також увечері ворог атакував Одещину трьома протирадіолокаційними ракетами Х-31П, які не досягли своїх цілей. Пуски здійснив російський винищувач Су-30 з акваторії Чорного моря. Крім того, вночі росіяни нанесли авіаудар по Херсонщині із застосуванням КАБів. Загалом за минулу добу, оборонцям вдалося знищити два розвідувальні БпЛА – "ZALA" та "Supercam", а також три ударні дрони "Ланцет".

Возможно, это изображение текст
Актуальна інформація. Фото: Повітряне командування Південь

Нагадаємо, нещодавно ми писали про пожежу на заводі в Саратові через влучання БПЛА. А також про мколаївських морпіхів на Курщині.
 

Одеса Новини Одеси ППО дрони війна в Україні
Реклама
Реклама
Реклама