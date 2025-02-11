Військовий протиповітряної оборони. Фото: Новинарня

У ніч на 11 лютого РФ знову атакувала наш регіон ударними дронами. Силами протиповітряної оборони півдня України було збито 10 ворожих ударних БпЛА типу "Shahed" та інших безпілотників, проте один об'єкт ППО локаційно втратили.

По це повідомили у Повітряному командуванні Південь.

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Також увечері ворог атакував Одещину трьома протирадіолокаційними ракетами Х-31П, які не досягли своїх цілей. Пуски здійснив російський винищувач Су-30 з акваторії Чорного моря. Крім того, вночі росіяни нанесли авіаудар по Херсонщині із застосуванням КАБів. Загалом за минулу добу, оборонцям вдалося знищити два розвідувальні БпЛА – "ZALA" та "Supercam", а також три ударні дрони "Ланцет".

Актуальна інформація. Фото: Повітряне командування Південь

Нагадаємо, нещодавно ми писали про пожежу на заводі в Саратові через влучання БПЛА. А також про мколаївських морпіхів на Курщині.

