Военный противовоздушной обороны. Фото: Новинарня

В ночь на 11 февраля РФ снова атаковала наш регион ударными дронами. Силами противовоздушной обороны юга Украины было сбито 10 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed" и других беспилотников, однако один объект ПВО локально потеряли.

Об этом сообщили в Воздушном командовании Юг.

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Также вечером враг атаковал Одесскую область тремя противорадиолокационными ракетами Х-31П, которые не достигли своих целей. Пуски осуществил российский истребитель Су-30 из акватории Черного моря. Кроме того, ночью россияне нанесли авиаудар по Херсонщине с применением ФАБов. Всего за минувшие сутки защитникам удалось уничтожить два разведывательных БпЛА - "ZALA" и "Supercam", а также три ударных дрона "Ланцет".

Актуальная информация. Фото: Воздушное командование Юг

Напомним, недавно мы писали о пожаре на заводе в Саратове из-за попадания БПЛА. А также о николаевских морпехах на Курщине.