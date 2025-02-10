Уничтожение врага на Курском направлении — видео

Военный запускает дрон. Фото иллюстративное: Фокус

Украинские операторы дронов в очередной раз доказали свое мастерство, нанеся сокрушительный удар по российской технике и живой силе в Курской области. Меткие атаки превратили российские ББМ и САУ в металлолом.

Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ.

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Уничтожение российской техники

По информации 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, во время очередной операции на Курском направлении удалось поразить боевую бронированную машину россиян и самоходную артиллерийскую установку "Нона-с". После чего наши военные точными ударами FPV-дронов еще и уничтожили вражескую пехоту.

Напомним, недавно мы писали об удачной ликвидации российской техники на Торецком направлении. А также об уничтожении штурмовика Су-25.