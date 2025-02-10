Знищення ворога на Курському напрямку — відео

Військовий запускає дрон. Фото ілюстративне: Фокус

Українські оператори дронів вкотре довели свою майстерність, завдавши нищівного удару по російській техніці та живій силі у Курській області. Влучні атаки перетворили російські ББМ та САУ на брухт.

Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

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Знищення російської техніки

За інформацією 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, під час чергової операції на Курському напрямку було уражено бойову броньовану машину росіян та самохідну артилерійську установку "Нона-с". Після чого наші військові влучними ударами FPV-дронів ще й знищили ворожу піхоту.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вдалу ліквідацію російської техніки на Торецькому напрямку. А також про знищення штурмовика Су-25.