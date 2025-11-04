Атака дронів на Ізмаїльський район: пошкоджено порт і енергетичні об’єкти

Нічна атака на Одещину — що відомо про наслідки
У ніч проти 4 листопада російські війська здійснили масовану атаку дронами по Ізмаїльському району Одеської області. Попри ефективну роботу ППО, є влучання в об’єкти портової та енергетичної інфраструктури. Внаслідок ударів спалахнули пожежі, але, на щастя, обійшлося без жертв.
Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Наслідки атаки
Як повідомив Олег Кіпер, дві хвилі дронових ударів були спрямовані на енергетичну й портову інфраструктуру регіону. Частину безпілотників знищила ППО, проте кілька влучань призвели до пожеж і пошкодження виробничих споруд, дорожнього покриття та обладнання. Прокурори розпочали досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
Рятувальники швидко ліквідували займання. До гасіння пожеж було залучено підрозділи ДСНС, місцеві команди з Кислиці та пожежний підрозділ Нацгвардії.
Штаб Ізмаїльської міськради вже працює над відновленням електропостачання у постраждалих районах. Створена комісія з оцінки масштабів руйнувань. У ДТЕК додали, що енергетики почнуть відновлювальні роботи одразу після отримання дозволу від військових та рятувальників.
Нагадаємо, ми повідомляли, що окупанти вночі обстріляли Дніпропетровщину — є жертви. Також ми писали, що під ударом росіян цієї ночі був Харків.
Читайте Новини.LIVE!