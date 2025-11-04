Відео
Нічна атака на Одещину — що відомо про наслідки

Дата публікації: 4 листопада 2025 09:08
Оновлено: 09:19
Атака дронів на Ізмаїльський район: пошкоджено порт і енергетичні об’єкти
Пожежа після атаки. Фото: Олег Кіпер/Telegram

У ніч проти 4 листопада російські війська здійснили масовану атаку дронами по Ізмаїльському району Одеської області. Попри ефективну роботу ППО, є влучання в об’єкти портової та енергетичної інфраструктури. Внаслідок ударів спалахнули пожежі, але, на щастя, обійшлося без жертв.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Читайте також:

Наслідки атаки

Як повідомив Олег Кіпер, дві хвилі дронових ударів були спрямовані на енергетичну й портову інфраструктуру регіону. Частину безпілотників знищила ППО, проте кілька влучань призвели до пожеж і пошкодження виробничих споруд, дорожнього покриття та обладнання. Прокурори розпочали досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

РФ атакувала Одещину дронами
Надзвичайник ліквідовує пожежу. Фото: ДСНС Одещини
РФ атакувала Одещину дронами
Уламок російського дрона. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Рятувальники швидко ліквідували займання. До гасіння пожеж було залучено підрозділи ДСНС, місцеві команди з Кислиці та пожежний підрозділ Нацгвардії.

Штаб Ізмаїльської міськради вже працює над відновленням електропостачання у постраждалих районах. Створена комісія з оцінки масштабів руйнувань. У ДТЕК додали, що енергетики почнуть відновлювальні роботи  одразу після отримання дозволу від військових та рятувальників.

РФ атакувала Одещину дронами
Вогнеборці на місці нічної атаки. Фото: ДСНС Одещини
РФ атакувала Одещину дронами
Вирва на місці нічної атаки. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Нагадаємо, ми повідомляли, що окупанти вночі обстріляли Дніпропетровщину — є жертви. Також ми писали, що під ударом росіян цієї ночі був Харків.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
