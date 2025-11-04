Атака дронов на Измаильский район: повреждены порт и энергетические объекты

Пожар после атаки. Фото: Олег Кипер/Telegram

В ночь на 4 ноября российские войска осуществили массированную атаку дронами по Измаильскому району Одесской области. Несмотря на эффективную работу ПВО, есть попадания в объекты портовой и энергетической инфраструктуры. В результате ударов вспыхнули пожары, но, к счастью, обошлось без жертв.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Последствия атаки

Как сообщил Олег Кипер, две волны дроновых ударов были направлены на энергетическую и портовую инфраструктуру региона. Часть беспилотников уничтожила ПВО, однако несколько попаданий привели к пожарам и повреждению производственных сооружений, дорожного покрытия и оборудования. Прокуроры начали досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Чрезвычайник ликвидирует пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Обломок российского дрона. Фото: Олег Кипер/Telegram

Спасатели быстро ликвидировали возгорание. К тушению пожаров были привлечены подразделения ГСЧС, местные команды из Кислицы и пожарное подразделение Нацгвардии.

Штаб Измаильского горсовета уже работает над восстановлением электроснабжения в пострадавших районах. Создана комиссия по оценке масштабов разрушений. В ДТЭК добавили, что энергетики начнут восстановительные работы сразу после получения разрешения от военных и спасателей.

Пожарные на месте ночной атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Воронка на месте ночной атаки, фото: Олег Кипер/Telegram

Напомним, мы сообщали, что оккупанты ночью обстреляли Днепропетровскую область — есть жертвы. Также мы писали, что под ударом россиян этой ночью был Харьков.