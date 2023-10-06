Наслідки нічної атаки на Одещину

Збитий іранський дрон. Фото: УНІАН

В ніч проти 6 жовтня ворог вкотре атакував південь України. Під ударом опинилася Одеська область, де постраждали прикордонна і припортова інфраструктура Подунав'я.

Про це повідомили в Силах оборони півдня України.

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над Одещиною — 3;

над Миколаївщиною — 8.

"Використовуючи тактику складних маневрів, баражуючі снаряди кілька разів змінювали курс, вкотре йшли вздовж лінії державного кордону", — йдеться в повідомленні.

Атака на Подунав'я

За інформацією військових, цієї ночі на півдні Одеської області ворог пошкодив зерносховище та кілька вантажних автівок. Пожежу вдалося оперативно ліквідувати. Функціонування поромної переправи тимчасово зупинено.

Нагадаємо, що сьогодні вранці, 6 жовтня, російські окупанти почали обстрілювати Харків. Гриміли вибухи, є удар по центру міста.