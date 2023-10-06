Последствия ночной атаки на Одесщину

Ночная атака на Одесчину: сколько уничтожено дронов
В ночь на 6 октября враг в очередной раз атаковал юг Украины. Под ударом оказалась Одесская область, где пострадали приграничная и припортовая инфраструктура Подунавья.
Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.
Сколько уничтожили БПЛА на юге
- над Одесчиной — 3;
- над Николаевщиной — 8.
"Используя тактику сложных маневров, баражирующие снаряды несколько раз меняли курс, в который раз шли вдоль линии государственной границы", — говорится в сообщении.
Атака на Подунавье
По информации военных, этой ночью на юге Одесской области враг повредил зернохранилище и несколько грузовых автомобилей. Пожар удалось оперативно ликвидировать. Функционирование паромной переправы временно остановлено.
Напомним, что сегодня утром, 6 октября, российские оккупанты начали обстреливать Харьков. Гремели взрывы, есть удар по центру города.