Последствия ночной атаки на Одесщину

Сбитый иранский дрон. Фото: УНИАН

В ночь на 6 октября враг в очередной раз атаковал юг Украины. Под ударом оказалась Одесская область, где пострадали приграничная и припортовая инфраструктура Подунавья.

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

Читайте также:

Сколько уничтожили БПЛА на юге

над Одесчиной — 3;

над Николаевщиной — 8.

"Используя тактику сложных маневров, баражирующие снаряды несколько раз меняли курс, в который раз шли вдоль линии государственной границы", — говорится в сообщении.

Атака на Подунавье

По информации военных, этой ночью на юге Одесской области враг повредил зернохранилище и несколько грузовых автомобилей. Пожар удалось оперативно ликвидировать. Функционирование паромной переправы временно остановлено.

Напомним, что сегодня утром, 6 октября, российские оккупанты начали обстреливать Харьков. Гремели взрывы, есть удар по центру города.