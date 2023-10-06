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Ночная атака на Одесчину: сколько уничтожено дронов

6 октября 2023 10:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Последствия ночной атаки на Одесщину
Сбитый иранский дрон. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В ночь на 6 октября враг в очередной раз атаковал юг Украины. Под ударом оказалась Одесская область, где пострадали приграничная и припортовая инфраструктура Подунавья.

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

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  • над Одесчиной — 3;
  • над Николаевщиной — 8.

"Используя тактику сложных маневров, баражирующие снаряды несколько раз меняли курс, в который раз шли вдоль линии государственной границы", — говорится в сообщении.

Атака на Подунавье

По информации военных, этой ночью на юге Одесской области враг повредил зернохранилище и несколько грузовых автомобилей. Пожар удалось оперативно ликвидировать. Функционирование паромной переправы временно остановлено.

Напомним, что сегодня утром, 6 октября, российские оккупанты начали обстреливать Харьков. Гремели взрывы, есть удар по центру города.

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