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Нічна атака на Одесу — що відомо про жертви та руйнування

9 листопада 2024 10:10
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Нічна атака дронами на Одесу: є жертви, поранені та пожежі
Пошкоджений внаслідок атаки російськими дронами будинок. Фото: Telegram/Олег Кіпер
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Черговий нічний удар дронами по Одеському району забрав життя однієї людини та залишив 13 поранених, серед яких двоє дітей. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки та автомобілі, а в деяких районах спалахнули масштабні пожежі.

Про це у суботу, 9 листопада, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер

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Пошкоджений будинок. Фото: Telegram/Олег Кіпер

Нічна атака дронами: що відомо про жертви

Минулої ночі Одеса знову опинилася під масованим ударом російських безпілотників. Внаслідок цього нападу загинула одна людина, а ще 13 отримали поранення. Серед постраждалих — двоє дітей 2020 та 2008 років народження, які наразі перебувають під наглядом лікарів. Вісім із поранених були госпіталізовані, іншим надали медичну допомогу на місці.

Руйнування будинків в Одесі

Основний удар прийшовся по житлових комплексах, розташованих на території Одеського району, де, за даними Олега Кіпера, значні пошкодження отримали багатоповерхівки, приватні будинки та складські приміщення приватного підприємства. Рятувальні служби працювали безперервно, щоб оперативно ліквідувати пожежі та надати необхідну допомогу постраждалим. В Одесі у трьох корпусах багатоповерхівок вибито вікна, що завдало значних збитків мешканцям, які тепер залишилися без захисту від стихії. В одному з приватних будинків внаслідок атаки сталася пожежа, яка призвела до трагічних наслідків для цілої родини. Мати загинула на місці, а батько та їхній 16-річний син зараз перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості. Місцева влада висловила свої співчуття родині, яка втратила близьку людину.

Нічна атака на Одесу — що відомо про жертв та руйнування - фото 2
Вибиті вікна в будинку. Фото: Telegram/Олег Кіпер

Удар по Авангарду

Від удару в Авангарді, на території одного з житлових комплексів, сталося загоряння близько 15 автомобілів. Вогонь швидко поширювався, охоплюючи все більше машин, а також пошкоджуючи навколишні будинки. Серед постраждалих тут опинилися п'ятеро осіб, зокрема одна дитина. 

Нічна атака на Одесу — що відомо про жертв та руйнування - фото 3
Зруйнований приватний будинок. Фото: Telegram/Олег Кіпер
Нічна атака на Одесу — що відомо про жертв та руйнування - фото 4
Наслідки нічної атаки. Фото: Telegram/Олег Кіпер
Нічна атака на Одесу — що відомо про жертв та руйнування - фото 5
Пошкоджений будинок в Одеському районі. Фото: Telegram/Олег Кіпер

Крім матеріальних збитків, атака завдала сильного психологічного удару по населенню. Психологи Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) надали психологічну допомогу 25 особам, серед яких одна дитина. Люди відчувають сильний стрес через постійні атаки на рідне місто, і для багатьох це лише посилює тривожний стан та страх за власне життя та життя своїх рідних.

Піротехніки продовжують працювати над розмінуванням територій, які можуть бути забруднені вибухонебезпечними предметами після атак дронів. 

Нагадаємо, в ніч проти 9 листопада росіяни атакували Одесу дронами. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлі та автівки в одному з районів міста. Загалом, російські загарбники атакували Україну 51 ударним безпілотником типу Shahed та дронами невстановленого типу. Основний удар було спрямовано на Одеську область.

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