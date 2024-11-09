Ночная атака дронами на Одессу: есть жертвы, раненые и пожары

Поврежденный в результате атаки российскими дронами дом. Фото: Telegram/Олег Кипер

Очередной ночной удар дронами по Одесскому району унес жизнь одного человека и оставил 13 раненых, среди которых двое детей. Повреждены многоэтажки, частные дома и автомобили, а в некоторых районах разгорелись масштабные пожары.

Об этом в субботу, 9 ноября, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Поврежденный дом. Фото: Telegram/Олег Кипер

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Минувшей ночью Одесса снова оказалась под массированным ударом российских беспилотников. В результате этого нападения погиб один человек, а еще 13 получили ранения. Среди пострадавших — двое детей 2020 и 2008 годов рождения, которые находятся под наблюдением врачей. Восемь из раненых были госпитализированы, другим оказана медицинская помощь на месте.

Разрушение домов в Одессе

Основной удар пришелся по жилым комплексам, расположенным на территории Одесского района, где, по данным Олега Кипера, значительные повреждения получили многоэтажки, частные дома и складские помещения частного предприятия. Спасательные службы работали беспрерывно, чтобы оперативно ликвидировать пожары и предоставить необходимую помощь пострадавшим. В Одессе в трех корпусах многоэтажек выбиты окна, что нанесло значительный ущерб жителям, которые теперь остались без защиты от стихии. В одном из частных домов в результате атаки произошел пожар, который привел к трагическим последствиям для всей семьи. Мать погибла на месте, а отец и их 16-летний сын находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Местные власти выразили свои соболезнования семье, потерявшей близкого человека.

Выбитые окна в доме. Фото: Telegram/Олег Кипер

Удар по Авангарду

От удара в Авангарде, на территории одного из жилых комплексов, произошло возгорание около 15 автомобилей. Огонь быстро распространялся, охватывая все большее количество машин, а также повреждая окружающие дома. Среди пострадавших здесь оказались пять человек, в том числе один ребенок.

Разрушенный частный дом. Фото: Telegram/Олег Кипер

Последствия ночной атаки. Фото: Telegram/Олег Кипер

Поврежденный дом в Одесском районе. Фото: Telegram/Олег Кипер

Кроме материального ущерба, атака нанесла сильный психологический удар по населению. Психологи Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) оказали психологическую помощь 25 лицам, среди которых один ребенок. Люди испытывают сильный стресс из-за постоянных атак на родной город, и для многих это лишь усугубляет тревожное состояние и страх за собственную жизнь и жизнь своих родных.

Пиротехники продолжают работать над разминированием территорий, которые могут быть загрязнены взрывоопасными предметами после атак дронов.

Напомним, в ночь на 9 ноября россияне атаковали Одессу дронами. В результате атаки повреждены жилые дома, админздания и автомобили в одном из районов города. В общей сложности, российские захватчики атаковали Украину 51 ударным беспилотником типа Shahed и дронами неустановленного типа. Основной удар был направлен на Одесскую область.