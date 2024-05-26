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Нічна атака — скільки цілей знищили над Одещиною

26 травня 2024 09:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Нічна атака — скільки цілей знищили над Одещиною
Ударні дрони в небі. Фото ілюстративне: фотоколаж
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

У ніч проти 26 травня російська армія атакувала південні регіони дронами-камікадзе типу Shahed-131/136. Бойова робота тривала понад п'ять годин. Над Одещиною було знищено один ударний БпЛА. 

Про це повідомили у ПК "Південь"

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Знищені дрони. Фото: ПК "Південь"

Знищення дронів над південними регіонами України

За інформацією військових, загалом на півдні України протиповітряною обороною були знищені ударні БпЛА Shahed-136/136. З них три на Миколаївщині, один на Одещині та один на Дніпропетровщині.

Нічна атака на Україну

Вночі російські загарбники завдали чергової масованої атаки на Україну. Ворог використав комбіновану тактику: на країну летіли й БпЛА і ракети. Загалом окупанти випустили 14 ракет повітряного базування та понад три десятки ударних дронів. Воїни ПС ЗСУ знищили дві аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", пуски яких були з МіГ-31 з повітряного простору Тамбовської області Росії.

Також українські захисники знищили 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95 МС. Вони були запущені із Саратовської області Росії.

Крім того, охоронцям українського неба вдалося знищити 31 ударний БпЛА Shahed-131/136. Їх запускали з Приморсько-Ахтарська, Єйська у Росії та мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, одразу три російські бойові кораблі перебувають на чергуванні у Чорному морі сьогодні вранці, 26 травня. Наразі ракетоносії не спостерігаються у територіальних водах водойми, окупанти продовжують їх тримати у пунктах базування. Слід пам'ятати, що росіяни можуть запускати "Калібри" навіть зі своїх військових портів.

Також ми повідомляли, що внаслідок обстрілу Харкова вдень 25 травня 5 людей загинули, 59 зазнали поранень, а ще 17 вважають зниклими безвісти.

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