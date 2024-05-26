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Росіяни збільшили присутність у Чорному морі — яка загроза для Одещини

26 травня 2024 09:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Росіяни збільшили присутність у Чорному морі — яка загроза для Одещини
Російський флот на чергуванні. Фото ілюстративне: РосЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Одразу три російські бойові кораблі перебувають на чергуванні у Чорному морі сьогодні вранці, 26 травня. Наразі ракетоносії не спостерігаються у територіальних водах водойми, окупанти продовжують їх тримати у пунктах базування. Слід пам'ятати, що росіяни можуть запускати "Калібри" навіть зі своїх військових портів.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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  • У Чорному морі три ворожі кораблі;
  • в Азовському морі відсутні ворожі кораблі;
  • у Середземному морі кораблі загарбників теж відсутні.

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку до Азовського моря пройшли шість суден, два з них прямували з протоки Босфор. Рух до Чорного моря та у напрямку протоки Босфор протягом останньої доби не зафіксований.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові. 

Росіяни збільшили присутність у Чорному морі — яка загроза для Одещини - фото 1
Кількість кораблів на чергуванні. Фото: ВМС ЗСУ

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, незабаром розпочнуться навчання за участі американських та українських ВМС. Міжнародні тренування сприятимуть підвищенню експортно-імпортних спроможностей України та будуть спрямовані на безпеку у Чорному морі.

Також ми писали, російські кораблі почали покидати тимчасово окупований Крим через побоювання втратити свій флот. Це сталося після знищення ракетно-мінометного комплексу "Циклон". 

Додамо, морський дрон Sea Baby, оснащений реактивною системою залпового вогню (РСЗВ) "Град", використовується не тільки для ураження цілей у морі. За допомогою цього озброєння Сили оборони можуть завдавати ударів і по тих об'єктах ворога, що розташовані на землі. 

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