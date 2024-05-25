Бояться затоплення — кілька російських кораблів покинули Крим протягом останніх днів

Російські кораблі на чергуванні. Фото: РосЗМІ

Російські кораблі почали покидати тимчасово окупований Крим через побоювання втратити свій флот. Це сталося після знищення ракетно-мінометного комплексу "Циклон".

Про це повідомив в етері телемарафону "Ми — Україна" Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук.

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"Вони стабільно залишають в пунктах базування кілька кораблів. Хоча декілька кораблів покинули Крим протягом цих кількох днів, після знищення МРК "Циклон". Ворог розуміє, що Крим — це на те місце де варто тримати свої кораблі. Наразі ситуація залишається стабільною", — зазначив військовий.

Торговий флот Росії заходить в порти України

Окрім цього, Дмитро Плетенчук, також повідомив, що російські судна продовжують свою активність у Чорному та Азовському морях порушуючи міжнародні правила. Торговий флот Росії, періодично заходить у порти, що знаходяться на території України, такі як Маріуполь та Бердянськ. Вивозячи награбоване майно, ці судна продовжують діяти під прикриттям інтернаціональних вод.

"На жаль тут у них активність досить висока. Порушення всіх міжнародних правил з вимкненою системою ідентифікації, періодично вони заходять в наші тимчасово окуповані Росією порти. Звідти вони вивозять награбоване. Після цього вони це перевалюють у своїх портах, і далі вже намагаються це перепродати кудись на експорт підробляючи документацію нібито це товари їхнього виробництва", — додав Плетенчук.

Використання Керченської протоки

За словами Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня, Росія також продовжує використовувати Керченську протоку для забезпечення своїх потреб, попри контроль України над цими територіальними водами. Частіше за все ці кораблі не мають російського прапора, що робить їх перебування у водах України ще більш провокаційним.

"Іншим важливим аспектом є використання російськими суднами Босфорського проливу для забезпечення своїх військових операцій в Сирії. Проте, за останніми даними, деякі з цих суден залишилися в турецьких портах, що може свідчити про перешкоди в їх руху та логістиці", — сказав Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, споряджені ракетоносії ворога спостерігаються тільки у Середземному морі сьогодні вранці, 25 травня. Проте в Чорному морі чергує один озброєний російський корабель. Інші кораблі окупанти продовжують тримати у пунктах базування. Слід пам'ятати, що росіяни можуть запускати "Калібри" навіть зі своїх військових портів.