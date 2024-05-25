Росія вивела флот у Чорне море — скільки кораблів загрожує
Споряджені ракетоносії ворога спостерігаються тільки у Середземному морі сьогодні вранці, 25 травня. Проте в Чорному морі чергує один озброєний російський корабель. Інші кораблі окупанти продовжують тримати у пунктах базування. Слід пам'ятати, що росіяни можуть запускати "Калібри" навіть зі своїх військових портів.
Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.
Скільки кораблів загрожують
- У Чорному морі ракетоносії відсутні, проте є десантний корабель;
- в Азовському морі відсутні ворожі кораблі;
- у Середземному морі 1 носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.
Рух морем продовжується
За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку до Азовського моря пройшли шість суден, з них один прямував з протоки Босфор. Крім того, до Чорного моря пройшли вісім суден, два продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові.
Більше про ситуацію у Чорному морі
Нагадаємо, незабаром розпочнуться навчання за участі американських та українських ВМС. Міжнародні тренування сприятимуть підвищенню експортно-імпортних спроможностей України та будуть спрямовані на безпеку у Чорному морі.
Також ми писали, що українські бійці продовжують завдавати уражень одиницям флоту росіян у Чорному морі. Наразі залишатись у Криму для окупантів небезпечно та варто боятись подальших вогневих уражень з боку Сил оборони.
Додамо, у Генштабі підтвердили, що українські військові пошкодили російський ракетний корабель "Циклон" на території тимчасово окупованого Криму. Деталі та обставини події поки не розголошуються, проте українські військові підкреслюють успішний результат операції.
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